Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Журналист снимал на видео свой прыжок в воду

Британский путешественник, писатель и ведущий популярной программы "Выжить любой ценой" Беар Гриллс случайно оконфузился во время прямой трансляции в Instagram. Журналист снимал на видео свой прыжок в воду и появился на записи практически голым.

Беар Гриллс, очевидно, не планировал выходить в эфир в таком виде. В начале записи, которая на данный момент уже недоступна в аккаунте ведущего, он прыгнул в воду, при этом зрители стрима заметили, что из одежды на Гриллсе – только носки.

Вероятнее всего, стрим начался раньше, чем ожидал Беар Гриллс. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что в течение некоторого времени подписчики могли посмотреть запись эфира на странице Гриллса. Позже, когда эксперт по выживанию узнал о своей оплошности, ролик был удален.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как телеведущий случайно закурил в прямом эфире. Комментаторы уже успели сравнить его с моряком Папаем. Кроме этого, мы рассказывали о ведущем, который в прямом эфире спас жизнь умирающему самоубийце.

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