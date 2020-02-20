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Попытку тигра растерзать туристов в автобусе показали на видео

Тигр оказался в опасной близости от путешественников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09

В индийском штате Чхаттисгарх тигр начал гнаться за автобусом с туристами в джунглях. Внимание хищника привлекла торчащая из транспортного средства занавеска. Погоню зверя за куском ткани запечатлел гид, находящийся в автобусе. На этот ролик обратило внимание издание Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Тигр бросился в погоню за туристами
Тигр бросился в погоню за туристами
Фото: Unsplash

Когда разъяренный тигр начал атаковать автобус, туристы закричали, чтобы водитель ускорился. В это время их гид взял камеру и снял на видео встречу с животным.

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"Гид и водитель должны обеспечивать безопасность животных и посетителей во время сафари, но эти два сотрудника проигнорировали протокол. Они уволены", – утверждает руководитель отдела сафари лесного департамента штата Мерси Белла. "Вместо того, чтобы ускорить транспортное средство, они ждали, что ситуация нормализуется", – пояснила она.

Напомним, житель Ирландии опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло. Кроме этого, мы рассказывали, как тигр залез в жилой дом и уснул на кровати.

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