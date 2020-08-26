Поросята спасли выброшенную на сушу рыбу, столкнув ее в воду: видео

Курьезный ролик опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда

Поросята спасли лежащую на суше рыбу и столкнули ее в воду. Соответствующий ролик в воскресенье, 23 августа, обнародовал на своей странице в Twitter офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда. Об этом пишет издание Republic World.

На 11-секундном видео показано довольно большую рыбу, которая лежит на берегу пруда. К ней подходят поросята и начинают толкать ее в воду. После нескольких попыток животным удается реализовать задуманное.

Эта запись быстро стала вирусной в соцсетях и собрала 45 тысяч просмотров, 4,5 тысячи лайков и 817 репостов и комментариев.

"Намерения поросят были благородными. Даже люди убегают с места происшествия, где пострадавшие борются за жизнь", – написал в комментариях один из пользователей Twitter.

Напомним, ранее мы писали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу.

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