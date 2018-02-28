Посадку горящего самолета пассажиры сняли на видео

На тридцатой минуте полета один из двигателей лайнера начал дымиться

В американском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Boeing 737-700 компании Southwest Airlines. Внеплановое приземление произошло из-за возгорания двигателя, сообщает ABC News.

Лайнер направлялся в Лос-Анджелес, когда на тридцатой минуте полета один из двигателя начал дымится. Командный состав принял решение вернуться в место вылета. Аварийная посадка прошла успешно. На борту присутствовали 110 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Перепуганных путешественников отправили в Лос-Анджелес другим самолетом. Причины возгорания пока неизвестны.





Напомним, ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что в небе над Германией загорелся один из крупнейших транспортных самолетов в мире. Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.