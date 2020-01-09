Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

"Сегодня" собрали для вас самые популярные в Украине посевалки

Посевать нужно с утра и днем 14 января Фото: tvoymalysh.com

Вечером 13 января православные христиане празднуют Щедрый вечер 2020, а 14 января почитают святого Василия, а также отмечают Старый Новый год. Посевать принято с утра и днем 14 января. Эта миссия возлагается на парней – считается, что они приносят в дом счастье и удачу. Зерно, которым посеяли в доме, не убирают минимум до захода солнца.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

"Сегодня" собрали для вас самые популярные в Украине посевалки, простые и короткие тексты на Щедрый вечер 2020.

Посевалки на Старый Новый год 2020: простые и короткие

Сею, сею, посеваю

С Новым годом поздравляю!

Чтобы вам весело жилось,

чтобы задуманное сбылось,

чтобы никогда не болели,

чтобы ничего не болело,

чтобы в работе все горело

и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, вы цвели

и сто лет прожили!

На Старый Новый год в Украине принято посевать Фото: tvoymalysh.com

Короткие посевалки

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье –

Уродись, пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие, смешные детские

Открывайте ворота!

Нас впустите, господа!

Посеваем, засеваем,

Много радости желаем!

Пусть вам этот Новый год

Только радость принесет!

Полный хлев ржаного хлеба,

Супа сытного к обеду!

Вы примите поздравления,

Божьего Благославления!

Сею, вею, посеваю,

С этим годом поздравляю!

Пожелаю, как в старину

Плодовитую скотину,

Маме с папой – деток малых,

Бабушке – внучат удалых,

Киске – чашку молока,

Чтобы жизнь была легка!

Поздравляем с наступающим!

Посевать могут только мальчики Фото: tvoymalysh.com

Простые посевалки 2020

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год –

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Смотрите видео, как нужно посевать

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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