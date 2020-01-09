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Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

"Сегодня" собрали для вас самые популярные в Украине посевалки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Посевать нужно с утра и днем 14 января
Посевать нужно с утра и днем 14 января
Фото: tvoymalysh.com

Вечером 13 января православные христиане празднуют Щедрый вечер 2020, а 14 января почитают святого Василия, а также отмечают Старый Новый год. Посевать принято с утра и днем 14 января. Эта миссия возлагается на парней – считается, что они приносят в дом счастье и удачу. Зерно, которым посеяли в доме, не убирают минимум до захода солнца.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

"Сегодня" собрали для вас самые популярные в Украине посевалки, простые и короткие тексты на Щедрый вечер 2020.

Посевалки на Старый Новый год 2020: простые и короткие

Сею, сею, посеваю
С Новым годом поздравляю!
Чтобы вам весело жилось,
чтобы задуманное сбылось,
чтобы никогда не болели,
чтобы ничего не болело,
чтобы в работе все горело
и в кармане шелестело!
Чтобы, как цветы, вы цвели
и сто лет прожили!

На Старый Новый год в Украине принято посевать
На Старый Новый год в Украине принято посевать
Фото: tvoymalysh.com

  • Короткие посевалки

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье –
Уродись, пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

  • Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие, смешные детские

Открывайте ворота!
Нас впустите, господа!
Посеваем, засеваем,
Много радости желаем!
Пусть вам этот Новый год
Только радость принесет!
Полный хлев ржаного хлеба,
Супа сытного к обеду!
Вы примите поздравления,
Божьего Благославления!
Сею, вею, посеваю,
С этим годом поздравляю!
Пожелаю, как в старину
Плодовитую скотину,
Маме с папой – деток малых,
Бабушке – внучат удалых,
Киске – чашку молока,
Чтобы жизнь была легка!
Поздравляем с наступающим!

Посевать могут только мальчики
Посевать могут только мальчики
Фото: tvoymalysh.com

  • Простые посевалки 2020

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год –
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонку,
Блюдца молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!

Смотрите видео, как нужно посевать

***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!

Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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