Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

"Сегодня" собрали самые прикольные и популярные тексты посевалок на украинском языке

Посевать нужно утром 14 января Фото: etnolog.org.ua

На Старый Новый год, 14 января, парни ходят по домам и посевают. Согласно украинской традиции, нужно засыпать дом зерном, которое символизирует плодородие и изобилие, а также петь песни-посевалки. После того, как мальчики пожелают хозяевам всех благ, им принято давать деньги.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

"Сегодня" собрали самые прикольные и популярные тексты посевалок на украинском языке.

Посевалки на украинском языке: короткие и простые тексты

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Сію, сію, засіваю,

з Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

щоб ліпше вродило,

ніж торік!

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

з Новим роком йду до хати,

щось вам маю віншувати:

щоби діти всі здорові,

їсти кашу всі готові,

щоб вам була з них потіха,

а нам грошей хоч півміха!

14 января в Украине отмечают Старый Новый год Фото: etnolog.org.ua

Прості посівалки 2020

Сію, сію, посіваю,

з Новим роком вас вітаю!

Щоб ви пане господарю,

були такі чисті,

як наші святки пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

Посівалки на Старий Новий рік 2020: короткі

Сієм, сієм, посіваєм,

щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

паляниці немалі,

щоб були у вас ковбаси,

молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Зимние праздники в Украине Фото: etnolog.org.ua

***

Сієм, сієм, посіваєм,

щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

паляниці немалі,

щоб були у вас ковбаси,

молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Популярні посівалки

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

на кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

На Старый Новый год в Украине принято посевать Фото: etnolog.org.ua

Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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