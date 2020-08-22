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Пошел против системы: появился первый в мире "гордый" уличный фонарь, фото

Сегодня, 05:55

Авторы работы – художники из команды Spektr

Необычный арт-объект под названием "Гордый фонарь" показали во время фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в российском Екатеринбурге. Авторы работы – художники из команды Spektr.

"Это символ смелости и стойкости человека", – сообщается на официальной странице Stenograffia в Instagram.

Главная мысль работы написана на табличке, установленной рядом. "Ровно столько, сколько существует человечество, находятся те, кто бросает вызов своему времени. Они говорят свое "Да" против миллионов "Нет". Доказывают, что земля круглая, а все люди на ней равны. И когда человечество столкнулось с общей бедой, они не сгибаются под тяжестью обстоятельств", – указано на табличке.

INSTAGRAM

Одного из подписчиков страницы Stenograffia арт-объект натолкнул на философские размышление.

"Лично мне в этом видится второй смысл – гордость привела к бесполезности. Другие фонари имеют смысл – они освещают дорогу другим, а этот выпрямленный – никому (зато гордый). Не доработали как-то идею, в общем", – написал в комментариях юзер Артур Варнаков.

Однако большинству юзеров "Гордый фонарь" все же понравился.

Напомним, недавно мы рассказывали о необычном арт-объекте – каплевидных палатках, расположенных на деревьях.

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Источники: Сегодня , instagram.com/stenograffia
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