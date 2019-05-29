Снимок отдыхающих Потапа и Каменских поставил сеть в тупик

Пользователи Instagram заметили оптическую иллюзию на новом фото знаменитой парочки

Потап и Настя Каменских на отдыхе Фото: instagram.com/realpotap

Известная украинская певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко, отгулявшие недавно свадьбу, поделились в Instagram очередным снимком с отдыха. На фотографии с подписью "Как мало нужно для счастья!" Потап лежит на шезлонге, а Каменских сидит перед мужем, облокотившись на его ногу.

Потап и Настя отправились на медовый месяц. Детали в сюжете:

Подписчики и фанаты звезд украинского шоу-бизнеса подметили, что это изображение является оптической иллюзией. Если бегло взглянуть на фото, то сначала "не понятно, где чьи ноги".

"У Алексея стройные и бритые ножки? Нет, показалось", "Одно из двух: или Настя не побрила ногу, или Леша побрил", "Ой, как забавно сели", "Кажется, получился конфуз", – пишут люди в комментариях. Однако не обошлось и без дерзких постов от недоброжелателей: "Протянул ножки, а Настя на цыпочках", "Задолбили уже", "Пошло и грязно".



28 Май 2019 в 9:54 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

Ранее "Сегодня" показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости. Стало известно, что после свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета.

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