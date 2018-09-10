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После потопа на кладбище всплыли гробы: жуткое фото

Снимок появился на платформе Reddit

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Потоп вынес из кладбища гробы. Фото: pixabay
Потоп вынес из кладбища гробы. Фото: pixabay

Пользователь ресурса Reddit под ником Mekkalekkahineyho показал на фото жуткие последствия потопа в его городе. На снимке видно около десятка гробов, которых вынесло потоком воды из местного кладбища. За несколько часов этот кадр просмотрели 43 тысячи пользователей сети, еще две тысячи человек оставили под снимком свой комментарий.

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Гробы всплыли на кладбище после наводнения
Фото :reddit

Юзер под ником Urocyon2012 рассказал, что это явление отнюдь не редкость.

"Моя подруга – судебный антрополог, она работала с DMORT в Новом Орлеане после урагана Катрина, чтобы помочь идентифицировать тела. Однажды ей привезли гроб, который был покрыт ракушками и грязью. Это было действительно странно, потому что для выращивания ракушек требуется довольно много времени. Так вот девушка знала, что во многих штатах в гроб кладут запечатанную трубку памяти, чтобы в случае чего можно было идентифицировать труп. И вот ей удалось найти эту запись и идентифицировать человека. Оказывается, гроб всплыл во время урагана Одри в 1957 году и оказался в соседней бухте", – написал житель США.

Напомним, в американском городе Аумерикс, штат Джорджия, девушка приехала на выпускной в гробу. Кроме этого, мы писали, что похоронное бюро сняло скандальную рекламу с голыми красотками

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Источник: "Сегодня"
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