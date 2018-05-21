Последний звонок-2018 в Украине: когда празднуем

В этом году насчитывается 185 508 человек выпускников

Когда в Украине пройдет последний звонок-2018 – названа дата. Фото: pixabay

В Украине последний дзвонок-2018 пройдет в последнюю пятницу мая – 25 числа.

Однако ученики 9 классов еще будут сдавать экзамены Государственной итоговой аттестации до середины июня. А выпускников 11 классов, которых в этом году насчитывается 185 508 человек, ждет ВНО. Тестирование состоится 22 мая – 13 июня.

Кроме этого, в школах продолжится учебная практика, в рамках которой учеников будут водить на разнообразные экскурсии. В 2018 году учебная практика предусмотрена для учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов.

Напомним, ранее мы писали во сколько обойдется наряд для выпускника.

Немногим больше месяца осталось до того, как по стране прокатится волна выпускных вечеров — в этом году они пройдут в субботу, 23 июня. "Сегодня" узнала, в какую сумму в этом году родителям обойдется нарядить ребенка.

Спрос на вечерние платья и костюмы уже увеличился вдвое, говорят продавцы. Мы собрали в инфографике усредненный вариант по стране на вещи в бюджетном сегменте. В более дорогих вариантах цены уже сильно кусаются.

Кроме этого, мы писали, что надеть на выпускной-2018: ТОП-5 идей.

Совсем скоро будут сданы последние школьные и университетские экзамены и начнутся долгожданные выпускные. Вопрос "что надеть" преследует нас почти каждый день. Что уже говорить о таком особенном празднике, как выпускной, когда хочется выглядеть стильно и на все 100%.

Какие фасоны выпускных платьев в моде в этом году вы можете узнать в нашей подборке.

Все секреты монарших нарядов – смотрите видео:



