Последний звонок 2019: поздравления в прозе и стихах

Лучшие прощальные слова на последний звонок выпускникам, учителям, одноклассникам

Последний звонок Фото: Depositphotos

Выбирайте самые добрые и красивые поздравления на последний звонок и адресуйте их выпускникам, которые в этом году заканчивают школу.

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Последний звонок прозвенит по всем школам Украины в конце мая. Для кого-то это просто сигнал к началу очередных летних каникул, а для кого-то этот звонок станет последним, прозвеневшим в родных школьных стенах, а дальше их ждут объятия новой, взрослой и самостоятельной жизни. Пусть ваши напутственные прощальные слова на последний звонок подбодрят выпускников и поднимут им настроение.

Поздравления на последний звонок от родителей

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Такой волнительный и грустный день,

Так быстро наши дети повзрослели.

Недавно в первый класс вели детей,

Сегодня взрослой жизни дверь открыли!



Спасибо школе и учителям

За мудрую, тяжелую работу.

Привили вы добро ученикам

И не отбили к знаниям охоту!



Так пусть же счастье улыбнется всем:

И нам, и детям, и любимой школе.

Благословим сейчас наших детей

И выпустим в житейские просторы!

Последний звонок Фото: Depositphotos

Лучшее поздравление на последний звонок учителям

***

Куда бы нас не привела дорога,

И, как бы не петляли мы по ней,

Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,

Учивших нас с душой учителей,



Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо,

Под грустный звон последнего звонка.

В пустынном классе замерла красиво,

Подняв указку в воздухе рука.



Вы в нас вложили все, чем вы богаты,

Вы дали нам и мудрость, и тепло,

И знайте, в нашей школе всем ребятам

С учителями очень повезло!

Пожелания выпускникам от классного руководителя на последний звонок

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Сегодня вы — выпускники и это много объясняет:

Уж не стоять вам у доски, мелок от робости роняя.

Сидеть за партой, но не той, что с другом столько лет делили,

Шагать уже не той тропой, где каждый кустик изучили.



Немного грустно мне и вам, окончен курс любимой школы,

Но буду рада встрече с вами я и буду ждать вас снова, снова.

Пусть повезет вам всем во всем: в учебе, счастье, жизни личной

И пусть всегда у всех у вас все будет только на отлично!

Напутственные стихи на последний звонок выпускникам

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Дорогие выпускники! Сегодня прозвенит последний звонок. Но это звонок не конца, а начала. Начала новой взрослой, ответственной жизни. Вы выйдете за родной и гостеприимный порог вашей школы. Желаем вам успеха и удачи во взрослой жизни. А самое главное: учитесь без труда принимать правильные решения, твердо следовать за своей целью и всегда смело отвечать за свои поступки. В добрый путь!

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Прикольные прощальные слова одноклассникам на последний звонок

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Все уже стоят на старте,

Чтоб скорей покинуть школу,

И забыть в большом азарте

Свои детские приколы

Про подножки и капризы,

Про незнание урока.

Полетели к новой жизни,

Будет пусть простой дорога!

Последний звонок Фото: Depositphotos

Добрые пожелания на последний звонок своими словами

***

Дорогие выпускники, и уже вчерашние школьники! Поздравляю вас с самым последним Последним школьным звонком! Отныне на смену классам придут аудитории, уроки станут парами, разъяснения перейдут в лекции, вашими дневниками станут зачетки, а ваши веселые школьные годы сменят годы студенчества. Желаю вам всем, чтобы ваша юность была наполнена красотой, удачей, радостью, везением и большими успехами, чтобы в ваших силах было изменить этот мир в лучшую сторону и покорить любую вершину.

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