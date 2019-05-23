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Последний звонок 2019: поздравления в прозе и стихах

Лучшие прощальные слова на последний звонок выпускникам, учителям, одноклассникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Последний звонок
Последний звонок
Фото: Depositphotos

Выбирайте самые добрые и красивые поздравления на последний звонок и адресуйте их выпускникам, которые в этом году заканчивают школу.

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Последний звонок прозвенит по всем школам Украины в конце мая. Для кого-то это просто сигнал к началу очередных летних каникул, а для кого-то этот звонок станет последним, прозвеневшим в родных школьных стенах, а дальше их ждут объятия новой, взрослой и самостоятельной жизни. Пусть ваши напутственные прощальные слова на последний звонок подбодрят выпускников и поднимут им настроение.

Поздравления на последний звонок от родителей

***

Такой волнительный и грустный день,
Так быстро наши дети повзрослели.
Недавно в первый класс вели детей,
Сегодня взрослой жизни дверь открыли!

Спасибо школе и учителям
За мудрую, тяжелую работу.
Привили вы добро ученикам
И не отбили к знаниям охоту!

Так пусть же счастье улыбнется всем:
И нам, и детям, и любимой школе.
Благословим сейчас наших детей
И выпустим в житейские просторы!

Последний звонок
Последний звонок
Фото: Depositphotos

Лучшее поздравление на последний звонок учителям

***

Куда бы нас не привела дорога,
И, как бы не петляли мы по ней,
Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,
Учивших нас с душой учителей,

Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо,
Под грустный звон последнего звонка.
В пустынном классе замерла красиво,
Подняв указку в воздухе рука.

Вы в нас вложили все, чем вы богаты,
Вы дали нам и мудрость, и тепло,
И знайте, в нашей школе всем ребятам
С учителями очень повезло!

Пожелания выпускникам от классного руководителя на последний звонок

***

Сегодня вы — выпускники и это много объясняет:
Уж не стоять вам у доски, мелок от робости роняя.
Сидеть за партой, но не той, что с другом столько лет делили,
Шагать уже не той тропой, где каждый кустик изучили.

Немного грустно мне и вам, окончен курс любимой школы,
Но буду рада встрече с вами я и буду ждать вас снова, снова.
Пусть повезет вам всем во всем: в учебе, счастье, жизни личной
И пусть всегда у всех у вас все будет только на отлично!

Напутственные стихи на последний звонок выпускникам

***

Дорогие выпускники! Сегодня прозвенит последний звонок. Но это звонок не конца, а начала. Начала новой взрослой, ответственной жизни. Вы выйдете за родной и гостеприимный порог вашей школы. Желаем вам успеха и удачи во взрослой жизни. А самое главное: учитесь без труда принимать правильные решения, твердо следовать за своей целью и всегда смело отвечать за свои поступки. В добрый путь!

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Прикольные прощальные слова одноклассникам на последний звонок

***

Все уже стоят на старте,
Чтоб скорей покинуть школу,
И забыть в большом азарте
Свои детские приколы
Про подножки и капризы,
Про незнание урока.
Полетели к новой жизни,
Будет пусть простой дорога!

Последний звонок
Последний звонок
Фото: Depositphotos

Добрые пожелания на последний звонок своими словами

***

Дорогие выпускники, и уже вчерашние школьники! Поздравляю вас с самым последним Последним школьным звонком! Отныне на смену классам придут аудитории, уроки станут парами, разъяснения перейдут в лекции, вашими дневниками станут зачетки, а ваши веселые школьные годы сменят годы студенчества. Желаю вам всем, чтобы ваша юность была наполнена красотой, удачей, радостью, везением и большими успехами, чтобы в ваших силах было изменить этот мир в лучшую сторону и покорить любую вершину.

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