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Посмотрела в интернете, как перерезать пуповину: студентка узнала о беременности в день родов

Сегодня, 09:47

20-летняя девушка родила ребенка в ванной комнате

20-летняя студентка Айми Алмейда из бразильского города Касерис, штат Мату-Гросу, не знала о беременности до родов. Перед схватками Айми почувствовала боль. Чтобы немного освежиться, она пошла в душ. В ванной комнате девушка окончательно выбилась из сил, из-за боли она не могла даже добраться до спальни и попросить помощи по телефону.

Причиной боли были родовые схватки, но девушка догадалась об этом, лишь увидев показавшуюся головку младенца.

"У меня не было времени удивляться. Мне даже не пришло в голову вызвать скорую. Перерезала пуповину по видеоинструкции, найденной в интернете. Я думала только о том, чтобы с ребенком все было в порядке", – рассказывает молодая мать в комментарии для издания Unilad.

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Айми Алмейда узнала о беременности в день родов
Фото: Unilad
Айми Алмейда узнала о беременности в день родов
Фото: Unilad
Айми Алмейда узнала о беременности в день родов
Фото: Unilad
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По словам девушки, она начала поправляться после расставания с молодым человеком. Через несколько месяцев студентка обратилась к врачу из-за плохого самочувствия, повышенного давления и отека ног, но тот счел, что эти симптомы объясняются ее эмоциональным состоянием. Медик предположил, что причиной могут быть проблемы с почками, а не беременность.

Смотрите видео: 26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью, на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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