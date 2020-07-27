Посол сбрил усы после обвинений со стороны недовольных корейцев: видео

Раньше политик утверждал, что способ ухода за собой – дело его "личного выбора"

Посол США в Южной Корее Гарри Гаррис, которого два месяца назад раскритиковали за усы (как намек на колониальное прошлое страны), побрился в традиционной парикмахерской Сеула. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

"Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое. Нужно носить защитную маску из-за COVID-19, а усы мешают", – прокомментировал свое решение Гаррис.

К слову, в январе 2020 года он ответил на критику, утверждая, что способ ухода за собой – дело его "личного выбора".

Как пишет британская газета The Guardian, мать посла была японкой, а поскольку корейцы осуждают колонизацию полуострова Японией в 1910-1945 годах, Гарриса стали обвинять в том, что он следует моде генерал-губернаторов империи того периода.

"Я понимаю историческую вражду, которая существовала между Японией и Южной Кореей, но я не японский, а американский посол в Корее. Я считаю ошибкой делать подобные выводы только из-за моего происхождения", – заявлял он.

Напомним, ранее один из кандидатов в президенты РФ проспорил на выборах свои усы.

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Кроме этого, "Сегодня" писали, что Павел Зибров застраховал свои легендарные усы на крупную сумму денег.

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