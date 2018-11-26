Поступок девочки-очевидца ДТП растрогал сеть: появилось фото

Школьницу похвалили за честность и отзывчивость

Школьница оставила записку на месте ДТП. Фото: pixabay

Шестиклассница из США стала очевидцем ДТП: школьный автобус протаранил чужой автомобиль. Девочка решила написать водителю оцарапанной машины записку с данными виновника, пишет WBTV.

Когда владелец Эндрю Сипович подошел к своему автомобилю, он увидел многочисленные царапины и повреждения на нем. Он удивился, когда заметил на ней записку с детским почерком. Ее оставила школьница, которая видела, как водитель автобуса пыталась сдать назад при парковке, задела припаркованный автомобиль и сразу уехала с места происшествия.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX — Andrew Sipowicz (@Andrew_Sipowicz) 20 листопада 2018 р.

Девочка подробно описала автобус, указав точное время аварии и номер автобуса. Чтобы водителю было легче найти виновника, она попыталась нарисовать точный вид транспортного средства.

Фото побитой машины и записки Эндрю выложил в Twitter. Пост растрогал пользователей и собрал более 250 тыс. репостов, около 1,2 миллиона лайков и много комментариев, в которых ребенка хвалили за находчивость.

Позже Сипович написал, что нашел девочку и теперь намерен щедро отблагодарить ее за помощь.

Напомним, футболист спас журналистку во время интервью. Кроме этого, мы писали, что девушка жестко отомстила парню-изменнику.