Поступок девочки-очевидца ДТП растрогал сеть: появилось фото

Школьницу похвалили за честность и отзывчивость

Шестиклассница из США стала очевидцем ДТП: школьный автобус протаранил чужой автомобиль. Девочка решила написать водителю оцарапанной машины записку с данными виновника, пишет WBTV.

Когда владелец Эндрю Сипович подошел к своему автомобилю, он увидел многочисленные царапины и повреждения на нем. Он удивился, когда заметил на ней записку с детским почерком. Ее оставила школьница, которая видела, как водитель автобуса пыталась сдать назад при парковке, задела припаркованный автомобиль и сразу уехала с места происшествия.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX