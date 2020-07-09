Потрясающие виды из окон в разных городах мира собрали на одном ресурсе

Это замечательная альтернатива для людей, соскучившихся по путешествиям

В Сети набирает популярность сайт для "домашних путешествий" WindowSwap. С помощью этого ресурса можно виртуально посмотреть на пейзажи из окон в разных уголках нашей планеты, а также поделиться своим видео соответствующего формата.

Сайт WindowSwap создали изобретатели Сонали Ранджит (Sonali Ranjit) и Вайшнав Баласубраманиам (Vaishnav Balasubramaniam) во время карантина в качестве альтернативы для людей, соскучившихся по путешествиям. Таким образом можно "побывать" в самых разных городах Европы, Америки, Азии и Австралии.

Чтобы отправиться в виртуальное путешествие, нужно нажать кнопку посередине экрана. Затем вам покажут один из роликов, записанных другими пользователями сайта. Но выбрать конкретный город нельзя, поскольку сайт генерирует пейзажи автоматически. Кроме этого, у пользователей есть возможность присоединиться к проекту – для этого достаточно загрузить на сайт свой 10-минутный ролик соответствующего формата.

Вот несколько скриншотов из нашего небольшого виртуального путешествия.

Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap Виды из окон в разных городах мира Фото: WindowSwap 1/10

Напомним, ранее Google собрал лучшие виртуальные туры. Для онлайн-путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике. Кроме этого, "Сегодня" писали о выставках, которые можно посетить онлайн.

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