Повар создает из еды шедевры, которые жалко есть: видео

На каждую работу парень тратит от 15 минут до нескольких часов

Юджи Ху создает уникальные суши Фото: Depositphotos

Повар из Милана (Италия) по имени Юджи Ху превращает обычные суши на произведения искусства. Он использует только рис, лосось и водоросли нори. Из них лепит миниатюрные копии популярных героев: например, Человека-паука или Аквамена. Также воспроизводит известные на весь мир шедевры живописи или моделирует стильные кроссовки и туфли.

На каждую работу тратит от 15 минут до нескольких часов. А результатами необычного хобби делится с подписчиков в Instagram.

Такая необычная идея появилась у Юджи Ху около 10 лет назад, когда его родители только открывали свой суши-бар. Юджи планировал таким образом привлечь больше внимания к новому заведению.

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"Мне понравилось то, что я делаю, поэтому я продолжал создавать и получать много внимания со стороны моих последователей, которые мотивируют меня каждый день, чтобы создавать новые работы", – рассказывает мастер.

Напомним, ранее социологи выяснили, что мужчины из разных уголков Украины отличаются своими вкусовыми предпочтениями. Что любят есть украинцы с севера, юга и центра страны, вы можете узнать на нашем сайте. Также смотрите видео, как краб накинулся с ножом на повара.

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