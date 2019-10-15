Повар создает из еды шедевры, которые жалко есть: видео
На каждую работу парень тратит от 15 минут до нескольких часов
Повар из Милана (Италия) по имени Юджи Ху превращает обычные суши на произведения искусства. Он использует только рис, лосось и водоросли нори. Из них лепит миниатюрные копии популярных героев: например, Человека-паука или Аквамена. Также воспроизводит известные на весь мир шедевры живописи или моделирует стильные кроссовки и туфли.
На каждую работу тратит от 15 минут до нескольких часов. А результатами необычного хобби делится с подписчиков в Instagram.
Такая необычная идея появилась у Юджи Ху около 10 лет назад, когда его родители только открывали свой суши-бар. Юджи планировал таким образом привлечь больше внимания к новому заведению.
Читайте также:Украинцы покорили всех на фестивале еды в Брюсселе
"Мне понравилось то, что я делаю, поэтому я продолжал создавать и получать много внимания со стороны моих последователей, которые мотивируют меня каждый день, чтобы создавать новые работы", – рассказывает мастер.
Напомним, ранее социологи выяснили, что мужчины из разных уголков Украины отличаются своими вкусовыми предпочтениями. Что любят есть украинцы с севера, юга и центра страны, вы можете узнать на нашем сайте. Также смотрите видео, как краб накинулся с ножом на повара.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.