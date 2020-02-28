Повар VIP-отеля показал "самых ненавистных клиентов" и был уволен

Несколько постов кулинара были откровенно расистскими

Руководство пятизвездочного малайзийского отеля Grand Ion Delemen Hotel уволило младшего шеф-повара из-за проявлений расизма в социальных сетях. Об этом сообщает администрация заведения на официальной странице в Facebook.

Повар пятизвездочного отеля плевал в еду китайцев

Фото: lowyat.net

Однажды мужчина написал в Twitter, что лучшая часть его работы – "плевать в еду китайцам", а также призвал своих последователей "не позволять китайцам быть лидерами". Помимо этого, повар поделился видео, на котором запечатлены сидящие за столом клиенты из Китая. В подписи к ролику он отметил, что испытывает отвращение из-за того, что обслуживает их.

Сейчас аккаунты бывшего сотрудника Grand Ion Delemen Hotel в Twitter и Instagram удалены, однако скриншоты его публикаций доступны к просмотру на малайзийском онлайн-форуме Lowyat.net.

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Представители гостиницы отметили, что они пересмотрят свои протоколы найма работников и будет продолжать соблюдать "строгие стандарты безопасности пищевых продуктов".

Фото: facebook.com/iondelemenhotels

Напомним, скандалом закончился пост в Twitter известного британского телеведущего Алистера Стюарта. Журналист, который 40 лет проработал в программе ITV News, процитировал несколько строчек из пьесы Шекспира "Мера за меру". Слова классика показались обидными оппоненту Стюарта – темнокожему жителю Лондона по имени Мартин Шэпленд.

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