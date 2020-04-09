Появилась восхитительная игра-симулятор для всех, кто работает на удаленке

В Германии разработали очень простой в использовании генератор офисной атмосферы

Власти многих стран мира из-за пандемии коронавируса ввели жесткий карантин. Большая часть офисных работников отправлены в отпуска за свой счет или же переведены на удаленную работу. Но, как выяснилось, формат работы из дома подходит далеко не всем. Если вы из тех, кому не хватает для душевного покоя немножко шума – выход найден. В Германии разработали очень простой в использовании уникальный генератор офисной атмосферы – игру-симулятор I Miss the Office от немецкой дизайнерской студии Kids Creative Agency.

На платформе можно выбрать количество коллег в офисе (от 0 до 10). Каждый из них выполняет свою роль: кто-то напевает песенку, кто-то чавкает, а кто-то разговаривает. Компьютер, принтер, кулер, кресло, телефон и прочие вещи издают соответствующий шум, если нажать на них мышкой.

Офисную атмосферу теперь можно организовать дома Фото: Austin Distel / Unsplash

Сайт ориентирован на англоязычную аудиторию, поэтому виртуальные коллеги разговаривают на английском. Кстати, если вы давно хотели наконец-то выучить английский язык, мы сделали подборку самых лучших книг, которые помогут вам в этом.

Скриншот: I Miss the Office

"Вы скучаете по офису? Мы создали специальный онлайн-генератор. Обеспечим вас успокаивающими нотками современной офисной жизни, чтобы помочь сосредоточиться во время работы дома", – говорится в сообщении Kids Creative Agency.

Напомним, ранее появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки. "Сегодня" также писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса.

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