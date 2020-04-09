Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появилась восхитительная игра-симулятор для всех, кто работает на удаленке

В Германии разработали очень простой в использовании генератор офисной атмосферы

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:36

Власти многих стран мира из-за пандемии коронавируса ввели жесткий карантин. Большая часть офисных работников отправлены в отпуска за свой счет или же переведены на удаленную работу. Но, как выяснилось, формат работы из дома подходит далеко не всем. Если вы из тех, кому не хватает для душевного покоя немножко шума – выход найден. В Германии разработали очень простой в использовании уникальный генератор офисной атмосферы – игру-симулятор I Miss the Office от немецкой дизайнерской студии Kids Creative Agency.

Читайте также:
Не кашель и не одышка: ученым на аудио удалось воссоздать "звуки" коронавируса

На платформе можно выбрать количество коллег в офисе (от 0 до 10). Каждый из них выполняет свою роль: кто-то напевает песенку, кто-то чавкает, а кто-то разговаривает. Компьютер, принтер, кулер, кресло, телефон и прочие вещи издают соответствующий шум, если нажать на них мышкой.

Офисную атмосферу теперь можно организовать дома
Офисную атмосферу теперь можно организовать дома
Фото: Austin Distel / Unsplash

Сайт ориентирован на англоязычную аудиторию, поэтому виртуальные коллеги разговаривают на английском. Кстати, если вы давно хотели наконец-то выучить английский язык, мы сделали подборку самых лучших книг, которые помогут вам в этом.

Скриншот: I Miss the Office

"Вы скучаете по офису? Мы создали специальный онлайн-генератор. Обеспечим вас успокаивающими нотками современной офисной жизни, чтобы помочь сосредоточиться во время работы дома", – говорится в сообщении Kids Creative Agency.

Напомним, ранее появилась реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки. "Сегодня" также писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Нас ожидает несколько серьезных кризисов": Александр Ольшанский о коронавирусе и глобальных процессах Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреля Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 апреля
карантин офис игра прикол коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Маремуха виходить заміж за француза, подробиці весілля
Маремуха виходить заміж за француза, подробиці весілля
Что известно о болезни Игоря Николаева?
Что известно о болезни Игоря Николаева?

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

Вчера, 14:30Fun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

7 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

7 апреляFun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

7 апреляFun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

7 апреляEvents

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

7 апреляFun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

7 апреляWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

7 апреляТехно

Розовая суперлуна: ожидается самое яркое полнолуние 2020 года

7 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляFun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

6 апреляFood

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

6 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

6 апреляWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

6 апреляTravel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

6 апреляFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Новости партнеров

Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
"Було б 42..." - колишній "коханець" Лорак переживає важку втрату
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?