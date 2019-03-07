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Появилась "взрывная" пародия на песню не поехавшей на Евровидение MARUV: видео

Во время создания пародии авторы пытались сохранить суть хита

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:25
Опубликована пародия на песню MARUV Фото: Youtube / скриншот
Опубликована пародия на песню MARUV
Фото: Youtube / скриншот

На официальном YouTube-канале гуцульской певицы, которая выступает под сценическим именем Баба Доцька, появилась забавная пародию на трек MARUV Siren Song. Трек "Йди суда" за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

На ролике показано, как женщина в украинской вышиванке лежит на соломе, играет с кукурузой и пытается соблазнить парня.

Сама исполнительница подчеркивает, что во время создания пародии пытались сохранить суть хита. Юзеры отметили, что "это достаточно точный перевод песни" не поехавшей на Евровидение-2019 украинской группы MARUV.

"Когда продолжение? Уже сломала кнопку повтора", "Жду продолжения, четко!", "В том же духе продолжай!", "Марув отдыхает", "Все по Фрейду", пишут пользователи сети.

Напомним, парни сделали пародии на богинь Instagram: забавные фото. Кроме этого, мы писали, что студенты французской школы анимации Isart Digital выпустили четырехминутную пародию на фэнтезийную сагу "Властелин колец". В пародии же вместо хоббитов присутствуют мыши, мага Саурона заменила сова, а вот вместо кольца всевластия показана крышка от жестяной банки.

Также сообщалось, как Александр Педан на фото спародировал Бейонсе и Роналду.

Смотрите видео: Сергей Бабкин сделал пародию на новый хит группы Время и стекло

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видео песня пародия прикол Евровидение 2019 MARUV
Источник: Сегодня
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