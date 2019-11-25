Появилась забавная пародия на Илона Маска

По сюжету мультсериала, у изобретателя выросли бивни

Илона Маска высмеяли в мультсериале "Рик и Морти" Фото: twitter.com/ThatBankaiLife

Известный американский изобретатель, глава Tesla и миллиардер Илон Маск появился в третьем эпизоде четвертого сезона приключенческого мультсериала "Рик и Морти".

По сюжету, у изобретателя Илона Таска (пародия на Илона Маска) выросли бивни (tusk с английского переводится как "бивень"). Он руководит компанией под названием Tuskla. Главные герои мультсериала заручаются его помощью для ограбления в стиле "Одиннадцати друзей Оушена".

К слову, в феврале 2019-го Маск переименовал свой аккаунт в "Илона Таска". Тогда многие решили, что это просто очередной мем, который понравился главе Tesla. Однако сейчас пользователи сети обсуждают, что это мог быть намек на участие в "Рике и Морти". Поклонники Маска отмечают, что еще в 2017 году он написал, что любит это шоу.

Смотрите видео: Илон Маск переживает трудные времена

Напомним, в марте 2019 года Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, где сообщается, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово "инновации". Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети. Кроме этого, Илон Маск подтвердил, что логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.