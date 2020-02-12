Появились фото Адольфа Гитлера, которые ранее никто не видел

Фотоальбом из Германии привез после войны солдат

Адольф Гитлер Фото: Jones & Jacob Auction House

Альбом из 170 фотографий, сделанных в период с 1937-го по 1939 год, выставил на продажу британский аукционный дом Jones & Jacob. На фото изображен фюрер Великогерманского рейха Адольф Гитлер. Как утверждают владельцы архивных снимков, лот прислал неназванный клиент, который нашел его в сейфе покойного дяди, а тот, будучи солдатом, привез сборник в Великобританию из Германии после войны.

Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House Опубликованы неизвестные фотографии Адольфа Гитлера Фото: Jones & Jacob Auction House 1/12

"Насколько нам известно, эти фотографии ранее никто не видел. Сделавший их человек явно имел доступ к Гитлеру. К снимкам проявляют большой интерес", – рассказывает газете Daily Mail аукционист Саймон Джонс. Начальная цена – 2,2 тысячи фунтов стерлингов (почти 70 тыс. грн), торги пройдут 12 февраля.

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На фото показан Гитлер в окружении соратников на митингах и партийных мероприятиях, также есть снимки с военнослужащими "Лейбштандарта СС Адольф Гитлер" в минуты отдыха, кадры с членами германской военно-политической элиты того времени и пейзажами мест, где фюрер любил проводить время.

Напомним, в Австрии коллекционер Герхард Заунер нашел кольцо, которое якобы принадлежало диктатору Адольфу Гитлеру. Артефакт подняли со дна озера Топлица.

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