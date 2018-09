Появились фото "самой красивой" девочки с аномалией глаз

Синдром ребенку диагностировали в первую неделю жизни

В американском штате Миннесота живет двухлетняя девочка с редким генетическим заболеванием Axenfeld-Gieger по имени Мелани Мартинес. Мать ребенка, Карина, утверждает, что каждый раз, когда они выходят на улицу погулять, незнакомцы замечают особенность Мелани, однако не все догадываются, что "большие глаза" девочки – это последствия редкого заболевания.

"Я всегда думаю, следует ли мне упоминать об ее недостатке. Чаще всего, улыбаюсь и говорю спасибо. Я просто молюсь, чтобы она осознавала, насколько она прекрасна", – говорит мать Мелани.

Известно, что этот синдром ребенку диагностировали в первую неделю ее жизни. Девочка должна обязательно носить очки на солнце, так как ее глаза необычайно чувствительны к свету.

Mehlani wants to say thank you to everyone for their kind sweet words! She has no idea what Twitter is but I told her everyone loves her & thinks she’s beautiful pic.twitter.com/ZEzbo1ZJBn