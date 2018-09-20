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Появились фото "самой красивой" девочки с аномалией глаз

Синдром ребенку диагностировали в первую неделю жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:32
Девочка с большими глазами. Фото: depositphotos
Девочка с большими глазами. Фото: depositphotos

В американском штате Миннесота живет двухлетняя девочка с редким генетическим заболеванием Axenfeld-Gieger по имени Мелани Мартинес. Мать ребенка, Карина, утверждает, что каждый раз, когда они выходят на улицу погулять, незнакомцы замечают особенность Мелани, однако не все догадываются, что "большие глаза" девочки – это последствия редкого заболевания. 

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"Я всегда думаю, следует ли мне упоминать об ее недостатке. Чаще всего, улыбаюсь и говорю спасибо. Я просто молюсь, чтобы она осознавала, насколько она прекрасна", – говорит мать Мелани.

Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
Девочка с аномалией глаз. Фото: twitter.com/karinaa_ortega
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Известно, что этот синдром ребенку диагностировали в первую неделю ее жизни. Девочка должна обязательно носить очки на солнце, так как ее глаза необычайно чувствительны к свету. 

Напомним, что редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.

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Источник: "Сегодня"
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