Появились курьезные фото новой куклы Барби "в трауре"

В 2019 году знаменитый фестиваль Dia de los Muertos будут отмечать 1 и 2 ноября

Компания Mattel выпустила ко Дню мертвых Барби в новом образе Фото: twitter.com/mattel

Компания Mattel ко Дню мертвых в Мексике выпустила лимитированную коллекцию Барби. Кукла появилась в продаже в четверг, 12 сентября. Ее стоимость – 75 долларов. Новая коллекционная посвящена знаменитому фестивалю – Dia de los Muertos, сообщает CNN.

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Мексиканская Барби одета в длинное элегантное черное платье с кружевом расшито цветами, сердцами и черепами. У нее на голове – венок с бабочками Монархами и бархатцами, символами фестиваля. К слову, бабочки Монархи зимуют в Мексике, их появление совпадает с началом Dia de los Muertos и символизирует души близких людей, слетающихся в гости.

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Фестиваль Dia de los Muertos в Мексике: что это за праздник?

В 2019 году фестиваль будут отмечать 1 и 2 ноября. Кроме ярких вечеринок и парадов, перед домами устраивают алтари с фотографиями покойных родных, оставляют на них их любимую еду и напитки. Также они украшают могилы, несут еду на кладбища. Праздник привлекает в Мексику сотни тысяч туристов со всего мира. В 2008 году Dia de los Muertos был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее мы рассказывали, как рыбак вытащил из океана куклу, но пришел в ужас, когда она заплакала. Кроме этого, "Сегодня" писали о 27-летней Ширли Альварес из американского Нью-Йорка, которая создала себе образ "трагической куклы".

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