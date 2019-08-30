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Появились забавные фото первоклашки до и после первого дня в школе

Пользователей Facebook насмешил снимок девочки после учебы

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:37
Фото девочки до и после школы взорвало сеть Фото: reddit.com/r/CasualUK
Фото девочки до и после школы взорвало сеть
Фото: reddit.com/r/CasualUK

Мать четырех детей Джиллиан Фалконер из шотландского города Глазго сделала фотографию своей пятилетней дочери до и после ее первого дня в школе. Снимок стал очень популярным в Facebook и попал на страницы издания Barrhead News.

"Ее юбка спустилась почти до щиколоток, бант был практически сзади. Я думаю, что школьная форма была ей несколько велика", – рассказала мать девочки изданию Metro. Женщина добавила, что перед выходом погладила дочери форму, привела волосы в порядок и заколола красивый бант.

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Трансформация из радостно улыбающейся, аккуратно одетой и причесанной девочки в хмурую, взъерошенную, школьницу с бантом набекрень и съехавшими вниз гольфами, впечатлила комментаторов. "Тяжелый выдался день", "Она выглядит так, будто провела несколько раундов с боксером-тяжеловесом Энтони Джошуа и победила", – отметили они.

Пользователи платформы Reddit даже успели сделать фотожабу.

Скриншот: reddit.com/r/CasualUK

Напомним, ранее психологи рассказали, как научить детей управлять эмоциями. Кроме этого, "Сегодня" писали о травле в школе: ученики бросают вещи сверстников в туалеты и создают "группы буллинга".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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