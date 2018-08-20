Появилось фото брата и сестры с одинаковой внешностью

Детей сложно отличить друг от друга

Одинаковые дети. Фото: pixabay.

Пользователь Reddit под ником hotcheetos96 опубликовала в сети фотографию со своим старшим братом, чем восхитила многотысячную аудиторию ресурса. Дело в том, что на фотографии дети настолько похожи друг на друга, что отличить их можно только по прическе и одежде. Об этом сообщает сайт Сегодня.Lifestyle.

Юзеры активно обсуждают снимок в комментариях: "Вы можете разблокировать iPhone друг друга", "Да вы настолько идентичны, что, скорее всего, каждый из вас выберет один и тот же PIN-код", "Я думаю, что каждый второй китаец может разблокировать в своей стране любой iPhone", "Вот и расисты засветились. Как вам не стыдно?", "Я не нашел никакой разницы между этими двумя картинками", "Ну-у, нет. Я вот четко вижу восемь различий".

Очень похожие дети Фото: reddit

В то же время многие отметили под фото, что у детей разная форма носа, а также нижняя часть губы: "Они, конечно, похожи, но не настолько, чтобы путать их", "Та ну, нижняя губа, нос, форма головы – все разное. Я уже молчу о весе, росте, прическе и одежде".

За считанные часы пост hotcheetos96 набрал 20 тысяч просмотров, а также больше 500 комментариев.

Напомним, в Индии родились сиамские близнецы непонятного пола. Они были соединены в области живота и гениталий. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят.

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