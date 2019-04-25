Появилось фото "предсмертной записки Гитлера": что он написал

Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года

В США пустят с молотка последнюю телеграмму Адольфа Гитлера Фото: Pixabay

Предсмертную телеграмму главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, написанную генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру 24 апреля 1945 года незадолго до самоубийства фюрера, продадут на аукционе. Торги пройдут 30 апреля и 1 мая. В лот также включен текст письма Шернера к Гитлеру с призывом покинуть осажденный Берлин.Ожидается, что за исторический документ удастся выручить от 60 до 80 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте американского аукционного дома Alexander Historical Auctions House.

Телеграмма Гитлера Фото: Alexander Historical Auctions House

"Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом буду наиболее полезен Германии. Всем вам нужно сделать все возможное, чтобы победить в битве за Берлин. Лично Вы можете в этом помочь, если как можно раньше начнете наступление на север", – писал Адольф Гитлер.

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Президент проводящей аукцион компании Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос в интервью Daily Mail отметил, что это по сути предсмертная записка фюрера. "В ней он до конца пытается изображать себя доблестным лидером своих людей", — пояснил эксперт. По его словам, данный документ уникален настолько, насколько это возможно.

Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года в фюрербункере в Берлине. Фердинанд Шернер, скончавшийся в 1973 году в Мюнхене, был последним по дате смерти генерал-фельдмаршалом армии Третьего рейха и единственным, кто дослужился до этого звания, начав службу рядовым солдатом.

Напомним, в Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Гитлера. Кроме этого, на аукционе в немецком Нюрнберге потенциальные покупатели засомневались в подлинности пяти картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер.

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