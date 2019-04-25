Появилось фото "предсмертной записки Гитлера": что он написал
Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года
Предсмертную телеграмму главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, написанную генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру 24 апреля 1945 года незадолго до самоубийства фюрера, продадут на аукционе. Торги пройдут 30 апреля и 1 мая. В лот также включен текст письма Шернера к Гитлеру с призывом покинуть осажденный Берлин.Ожидается, что за исторический документ удастся выручить от 60 до 80 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте американского аукционного дома Alexander Historical Auctions House.
"Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом буду наиболее полезен Германии. Всем вам нужно сделать все возможное, чтобы победить в битве за Берлин. Лично Вы можете в этом помочь, если как можно раньше начнете наступление на север", – писал Адольф Гитлер.
Президент проводящей аукцион компании Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос в интервью Daily Mail отметил, что это по сути предсмертная записка фюрера. "В ней он до конца пытается изображать себя доблестным лидером своих людей", — пояснил эксперт. По его словам, данный документ уникален настолько, насколько это возможно.
Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года в фюрербункере в Берлине. Фердинанд Шернер, скончавшийся в 1973 году в Мюнхене, был последним по дате смерти генерал-фельдмаршалом армии Третьего рейха и единственным, кто дослужился до этого звания, начав службу рядовым солдатом.
Напомним, в Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Гитлера. Кроме этого, на аукционе в немецком Нюрнберге потенциальные покупатели засомневались в подлинности пяти картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер.
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