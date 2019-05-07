Появилось фото "самой красивой женщины-сантехника"

Несмотря на специфику работы, британка тщательно ухаживает за собой

Карли Гэйл Фото: Mercury Press and Media

30-летнюю жительницу города Кру (графство Чешир, Великобритания) по имени Карли Гэйл британские пользователи сети признали самой красивой в стране женщину-сантехника. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что подрабатывала таким образом с 15 лет, помогая по выходным отцу-сантехнику. "Он научил меня, как паять трубы, и все в таком духе. Я просила, чтобы он обучил меня этой профессии, но он отказался, — вспомнила британка. — Он не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжелая работа".

Карли Гэйл Фото: LADbible

Несмотря на специфику работы, женщина тщательно ухаживает за собой. "Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой в опилках, — рассказала Карли Гэйл. — Но как и любая девушка, я люблю маникюр. Если мне нужно сохранить его к определенному дню, я заматываю ногти скотчем".

Кроме этого, эта работа приносит ей немалые деньги — 36 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн грн) в год.

"Я так рада, что попала в этот бизнес. Я многому научилась и заработала приличную сумму денег. Возможно даже больше, чем большинство женщин в моем возрасте", — говорит Гэйл.

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