Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появилось фото "самой красивой женщины-сантехника"

Несмотря на специфику работы, британка тщательно ухаживает за собой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Карли Гэйл Фото: Mercury Press and Media
Карли Гэйл
Фото: Mercury Press and Media

30-летнюю жительницу города Кру (графство Чешир, Великобритания) по имени Карли Гэйл британские пользователи сети признали самой красивой в стране женщину-сантехника. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что подрабатывала таким образом с 15 лет, помогая по выходным отцу-сантехнику. "Он научил меня, как паять трубы, и все в таком духе. Я просила, чтобы он обучил меня этой профессии, но он отказался, — вспомнила британка. — Он не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжелая работа".

Карли Гэйл
Карли Гэйл
Фото: LADbible

Несмотря на специфику работы, женщина тщательно ухаживает за собой. "Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой в опилках, — рассказала Карли Гэйл. — Но как и любая девушка, я люблю маникюр. Если мне нужно сохранить его к определенному дню, я заматываю ногти скотчем".

Кроме этого, эта работа приносит ей немалые деньги — 36 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн грн) в год. 
"Я так рада, что попала в этот бизнес. Я многому научилась и заработала приличную сумму денег. Возможно даже больше, чем большинство женщин в моем возрасте", — говорит Гэйл.

Напомним, показали фото "самой красивой учительницы". Это 28-летняя преподавательница авторского права в Институте науки технологий в Тайване.  Также "Сегодня" опубликовали фото "самой красивой преступницы".

Смотрите видео: что объединяет женщин с нестандартной внешностью в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Феномен "нового типа": почему мужчины ухаживают за своей внешностью Как увеличить глаза визуально Как увеличить губы с помощью макияжа: видеоурок Must have в косметичке: выбираем самые популярные оттенки помады
красота видео Великобритания внешность
Реклама

Новости партнеров

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
3 ошибки, которые все совершают, когда носят скинни джинсы
3 ошибки, которые все совершают, когда носят скинни джинсы
О чем жалеют разведенные женщины
О чем жалеют разведенные женщины
"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 07:34Fun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Сегодня, 07:19Fun

Сегодня в Украине отмечается Радоница 2019

Вчера, 20:43Психология

Гороскоп на завтра: Дев ждет завал на работе, а Рыбам придется экономить

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Меган Маркл стала мамой: роды, крестные ребенка и другие подробности

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Вчера, 08:26Fun

Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Вчера, 07:50Техно

Телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса

5 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

5 маяШоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

5 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

Новости партнеров

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
На Светлану Лободу подали в европейский суд
На Светлану Лободу подали в европейский суд
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»