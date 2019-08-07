Появилось курьезное видео побега енотов из горящего здания
Пожарные поставили две лестницы, чтобы помочь животным спастись
Пользователь Facebook по имени Пол Бирваген опубликовал курьезный ролик, на котором запечатлен побег пары енотов из крыши горящего склада в американском городе Саут-Бенде, штат Индиана.
Как сообщает издание The Mashable, спасателям чудом удалось вытащить из огня енотов, оказавшимся в ловушке после того, как в здании произошел пожар. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожарные ставят две лестницы, чтобы помочь животным спастись.Когда два енота спускаются вниз, на видеозаписи слышны аплодисменты местных детей.
"Некоторые люди спрашивают: "Зачем спасать енотов?". Сохранение жизней и имущества – два приоритета во время пожара", – отметил автор публикации.
Смотрите видео: в Киеве ищут хозяина енота
Напомним, жители американского штата Огайо обратились в полицию, испугавшись нашествия енотов, которые "ведут себя, как зомби". Ранее "Сегодня" также писали о наглом еноте, который отбирал еду у людей прямо на улицах города. Тем временем в Киеве спасателям пришлось вытаскивать перепуганного енота из вентиляционной шахты, в которую зверек решил забраться, чтобы сменить обстановку привычной комнаты.
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