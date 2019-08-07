Появилось курьезное видео побега енотов из горящего здания

Пожарные поставили две лестницы, чтобы помочь животным спастись

Спасение енотов во время пожара на складе в США попало на видео Фото: Pixabay

Пользователь Facebook по имени Пол Бирваген опубликовал курьезный ролик, на котором запечатлен побег пары енотов из крыши горящего склада в американском городе Саут-Бенде, штат Индиана.

Как сообщает издание The Mashable, спасателям чудом удалось вытащить из огня енотов, оказавшимся в ловушке после того, как в здании произошел пожар. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожарные ставят две лестницы, чтобы помочь животным спастись.Когда два енота спускаются вниз, на видеозаписи слышны аплодисменты местных детей.



"Некоторые люди спрашивают: "Зачем спасать енотов?". Сохранение жизней и имущества – два приоритета во время пожара", – отметил автор публикации.

Смотрите видео: в Киеве ищут хозяина енота

Напомним, жители американского штата Огайо обратились в полицию, испугавшись нашествия енотов, которые "ведут себя, как зомби". Ранее "Сегодня" также писали о наглом еноте, который отбирал еду у людей прямо на улицах города. Тем временем в Киеве спасателям пришлось вытаскивать перепуганного енота из вентиляционной шахты, в которую зверек решил забраться, чтобы сменить обстановку привычной комнаты.

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