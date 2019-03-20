Появилось невероятное фото аномально крупного младенца

Девочка-рекордсмен по имени Харпер родилась в США

Американка родила девочку весом почти семь килограммов Фото: Pixabay

В одном из роддомов американского города Элмира, штат Нью-Йорк, женщина родила девочку весом около семи килограммов. Вес ребенка по имени Харпер составил 6,9 килограмма, а рост — 59 сантиметров. Врачи признались, что за всю историю медицинского учреждения ни разу не видели столь крупного новорожденного. Как правило, только что родившиеся дети весят вдвое меньше, а веса в семь килограммов достигают к шести месяцам, сообщает издание New York Post.

Читайте также Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Мать девочки Джой Бакли сравнила роды с "ощущением, будто тебя переехали две фуры". Три доктора делали женщине кесарево сечение. Однако избежать родовых травм все же не удалось.

В настоящее время младенец находится под постоянным наблюдением врачей и дышит с помощью кислородного концентратора. Доктора внимательно следят за уровнем сахара и кислорода в крови девочки.

Напомним, жительница Германии родила на 21-й неделе беременности, тогда как обычно беременность занимает от 38 до 42 недель. Врачи удивлены, что ребенок смог выжить на столь малом сроке. Ранее мы также писали, как выходить недоношенного ребенка: все о Методе Кенгуру.

Смотрите видео: двоих брошенных новорожденных нашли Одессе

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram