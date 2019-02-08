Появилось странное видео, которое приносит зрителю реальную боль

Этот ролик очень быстро разлетелся по интернету

Появилось видео, которое причиняет зрителю реальную боль Фото: pixabay

На ресурсе Reddit юзер под ником Papier4 обнародовал странное видео, которое, по его словам, приносит зрителю реальную боль. На опубликованной записи можно увидеть, как белые неровные линии разрезают черный фон.

Мнения пользователей сети разделилось. Кто-то назвал ролик абсурдным и "абсолютно безобидным". Некоторые комментаторы, наоборот, отметили, что их "глаза одновременно трескаются и исчезают" во время просмотра этой записи, они чувствовали "головную боль", которая "никогда не начиналась так быстро". Нашлись и те, кого "подташнивало от видео".

В комментариях предположили, что неровные линии воспринимаются мозгом как опасность, поэтому орган сигнализирует об этом через негативные проявления.

Пост собрал более 60 тысяч лайков и более тысячи комментариев меньше чем за сутки.

Напомним, японец на видео показал удивительную иллюзию со стрелкой. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Также мы писали про супругов-фокусников, которые установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

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