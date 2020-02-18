Появилось видео с курящей на борту самолета пассажиркой

По прибытии в пункт назначения дебоширку задержала полиция

Пассажирка устроила хаос на борту самолета Фото: Depositphotos

Пассажирка самолета в хиджабе и солнцезащитных очках закурила на борту, а затем попыталась поджечь зажигалкой салфетку. Окружающие мгновенно выхватили у нее из рук сигарету и удерживали до прихода бортпроводницы с бутылкой воды. Произошедшее попало на видео. Запись была опубликована в Instagram.

INSTAGRAM

Под видео пользователи уточнили, что женщина заявила о том, что она является членом организации FETÖ, которую в Анкаре считают террористической, а также имеет при себе взрывное устройство и планирует взорвать воздушное судно.

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Как выяснилось, речь идет об инциденте, который произошел в декабре прошлого года на борту воздушного судна, направлявшегося из Стамбула на Кипр. По прибытии в пункт назначения дебоширку задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP. Кроме этого, "Сегодня" писали, как мужчина в самолете простым движением отомстил соседке.

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