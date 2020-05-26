Появился душераздирающий снимок встречи собак, которые родились в одном помете

Два очаровательных пса "обнялись" во время прогулки

Трогательное воссоединение двух собак из одного помета умилило пользователей Сети. Соответствующие фотографии, на которых черный и белый пушистики стоят на задних лапках, появились на странице в Twitter девушки из британского Дарема под ником Libpincher. Эти снимки сделал ее отец.

Мужчина запечатлел животных во время прогулки. На снимках он показал, как два очаровательных пса "обнялись" во время прогулки, прижавшись друг к другу. Как позже выяснилось, они были из одного помета, но жили у разных хозяев.

"Они ведут себя не так, как с другими собаками. Посмотри на это", – написал своей дочери мужчина.

Трогательная встреча питомцев не могла оставить юзеров равнодушными. "Людям есть чему поучиться у животных", – написал один из подписчиков британки. "Это так мило, что я не могу сдержать слезы", – отметила вторая. "Да, многие домашние животные имитируют поведение человека", – прокомментировал третий.

Собаки из одного помета встретились на прогулке Фото: twitter.com/libpincher Собаки из одного помета встретились на прогулке Фото: twitter.com/libpincher Собаки из одного помета встретились на прогулке Фото: twitter.com/libpincher Собаки из одного помета встретились на прогулке Фото: twitter.com/libpincher 1/4

Пост Libpincher быстро стал вирусным, набрав почти миллион лайков и 200 тысяч ретвитов.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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