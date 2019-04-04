Появился шокирующий тренд для домашних животных

Питомцам меняют форму глаз и даже делают пересадку кожи

Питомцам делают пластические операции Фото: Depositphotos

В мире становятся все популярными пластические операции для животных. Питомцам меняют форму глаз и даже делают пересадку кожи. О последних трендах красоты узнавал корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

Киевлянка Галина Юхимова отвела своего лабрадора в клинику пластической хирургии, когда поняла, что ее не удовлетворяет внешний вид животного.

"У собаки были приспущены ресницы. Нам хирург посоветовал сделать пластическую операцию. Мы согласились, результатом довольны, – рассказывает женщина. – Пес выглядит помолодевшим на год-два".

Пластические операции для четвероногих – это популярная и весьма безопасная услуга, уверяет хирург. Таким образом хозяева исправляют физические недостатки, делают подтяжку кожи и даже корректируют глаза своим питомцам.

"Мы можем даже поменять роговицы, чтоб восстановить более эстетический вид животного. Проводим пластические операции по замене травмированных разорванных связок, восстанавливаем формы ушной раковины и получаем достаточно хороший результат", – утверждает Павел Пульняшенко, пластический хирург для животных.

Однако существуют хозяева, которые меняют внешность четвероногим просто ради развлечения. Например, как китаянка, которая сделала коррекцию разреза глаз своей кошки, чтобы животное было похоже на нее.

Павел Пульняшенко подобные издевательства осуждает. Говорит, пластические хирурги должны улучшать жизнь животным, а не калечить их.

Впрочем, некоторые владельцы прибегают к менее травматическим способам изменения внешности любимцев. Например, японец Киото Такитава ради сходства с пандой просто покрасил своего пса. Видео с этим красавцем посмотрели миллионы людей во всем мире.

Напомним, вышиванки для домашних животных на пике популярности. Кроме этого, мы писали, что в Украине стартовала кампания по запрету использования животных в цирках.

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