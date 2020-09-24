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Появление загадочного лососевого короля удивило жительницу Канады: фото

Сегодня, 10:31

Эта рыбы живет на глубине до 900 метров

Жительница Канады Дана ЛеКомт гуляла вместе с семьей по косе Уиффин-Спит на острове Ванкувер и случайно обнаружила редчайшего лососевого короля. Эта рыба обитает в открытом океане от Чили до Аляски на глубине до 900 метров, поэтому увидеть ее очень сложно. Об этом сообщает издание Narcity.

По словам Даны, длина найденной рыбы – около полутора метров, ее тело было тонким, а от головы до хвоста шла линия красного цвета. Сначала женщина подумала, что это кусок металла или обломок корабля, однако при ближайшем рассмотрении предмет оказался глубоководной рыбой с огромными глазами.

Лососевый король
Лососевый король
Фото: facebook.com/tugwellcreekmead

Лососевый король (Trachipterus altivelis) своим названием обязан индейцам мака, которые верили, что именно эта рыба каждый год ведет лососей на нерест.

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Лососевый король подплывают ближе к берегу в поиске еды. В его рацион входят рачки, черви, чешуя, личинки рыб. Он может расти до 1,85 м в длину.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

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Кроме этого, мы писали, как мужчина выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: facebook.com/tugwellcreekmead
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