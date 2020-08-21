Поймана удивительная птица, которая может повернуть голову на 360 градусов: видео

Эксперты утверждают, что это – зимородок

Найдена удивительная птица, которая может повернуть голову на 360 градусов. Соответствующее видео появилось на странице в Facebook британского фонда дикой природы Leicestershire and Rutland Wildlife Trust.

На обнародованных кадрах птица сидит на руке у мужчины и, на первый взгляд, неестественно вращает головой.

Эксперты утверждают, что это – зимородок. Для них характерны подобные движения головой. Строение их глаз зауживает угол обзора, поэтому приходится ухищряться, чтобы разглядеть обстановку вокруг.

Показанного на видео зимородка поймали, чтобы окольцевать, утверждают ученые. Затем пернатого отпустят обратно на волю, не причинив никакого вреда.

Ранее "Сегодня" писали, как в английском прибрежном городе Блэкпул, графство Ланкашир, сотрудники фастфуда заметили чайку, которую насквозь пронзила 45-сантиметровая стрела. По словам очевидцев, птица уже два месяца продолжает летать и таскать еду у посетителей заведения быстрого питания.

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Кроме этого, мы рассказывали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.

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