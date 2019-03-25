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Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Молодожены и гости на свадьбе в США были потрясены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:58
Свидетель упал в обморок на свадьбе
Свидетель упал в обморок на свадьбе
Фото: Pixabay

В интернете становится популярным ролик, где подружка невесты поет трогательную песню молодоженам во время праздничной церемонии. В это время друг жениха внезапно теряет сознание.

Молодожены и гости на свадьбе в Снохомише, США, были просто потрясены, когда парень с размаха ударился лицом о пол прямо перед влюбленной парой, пишет Daily Mail.

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Музыка смолкла, и присутствовавшие кинулись к бедолаге с криками. Кто-то попросил принести ему воды. Вскоре парня увели. Он прикрывал рот салфеткой, поскольку так сильно ударился, что выбил зубы.

Пользователи в сети иронизировали, что свидетелю не понравилось пение подружки невесты.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти. Также сообщалось, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

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