Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

В Instagram опубликовали смешное видео с босоногой путешественницей

Поза девушки в самолете удивила пассажиров лайнера Фото: Depositphotos

Администраторы Instagram-аккаунта @passengershaming, который высмеивает странные выходки путешественников, опубликовали курьезное видео с босоногой пассажиркой самолета. Девушка лежит на двух креслах в бизнес-классе, задрав ноги вверх.

Видео: instagram.com/passengershaming

Подписчики страницы комментируют происходящее на записи преимущественно с юмором. Однако некоторых юзеров подобное поведение пассажирки самолета смутило. "Покупка билета не дает права опирать голые ноги на стену. Это невоспитанно и противно", – отметила пользовательница. "Никто не хочет это видеть. Что не так с людьми? Как насчет уважения к окружающим?" – возмутился еще один читатель.

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Хотя нашлись и те, кто встал на защиту девушки. "Она заплатила за это кресло и может делать там все что угодно, если это не причиняет вред другим пассажирам. Возможно, она просто устала", – написала одна комментирующая. "Совершенно верно. Мне кажется, в этой ситуации она героиня", – согласились с ней другие.

Ранее "Сегодня" писали, как "интимная поза" влюбленных в самолете шокировала Сеть. Снимок появился на Instagram-странице Passenger Shaming. Кроме этого, мы рассказывали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице работника авиакомпании, но потом был удален.

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