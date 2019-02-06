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Поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах

Отправляйте парню пожелания на 14 февраля: самые нежные, чувственные и красивые слова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:16
Поздравление с 14 февраля любимому парню
Поздравление с 14 февраля любимому парню
Фото: Depositphotos

В канун приближающегося праздника всех влюбленных подготовьте самое красивое, нежное и трепетное поздравление с 14 февраля парню и эффектно оформите валентинку.

А мы поможем вам с идеями, какие лучшие поздравления на валентинки можно вписать для любимого парня.

Красивые поздравления с 14 февраля любимому

***

Мой самый лучший человек на свете!
День святого Валентина – это такой сказочный день,
когда должны сбываться самые заветные желания!
Ведь в этот праздник соединяются воедино два любящих сердца,
и начинают стучать в унисон, создавая свою гармонию и музыку.
Я желаю, чтобы эта музыка звучала вечно,
чтобы мы попадали в правильные ноты,
и чтобы нашим оркестром правила любовь!

Милые поздравления на валентинки парню

Поздравление с 14 февраля любимому парню

***

Я вновь судьбу благодарю,
За то, что искренне люблю
Тебя, мой милый, дорогой,
желанный, добрый и родной!

Чувственное поздравление с 14 февраля в прозе парню

***

Моя любовь к тебе такая безграничная, яркая, горячая,
страстная, нежная и огромная, как целый океан!
Я просто не могу представить свою жизнь без тебя!
И не хочу этого делать.
Ведь ты – это самое ценное и прекрасное, что у меня есть!

Позитивные пожелания на валентинки парню

***

С Днем влюбленных поздравляю,
Позитив свой не скрываю,
Не страшны с тобой преграды,
Счастья большего не надо!

Короткие поздравления на валентинки в стихах

***

Я тебя поздравляю с 14 февраля,
В День святого Валентина целую тебя.
Пусть всегда длится праздник бесконечной любви,
Самый лучший из всех для меня – это ты!

Душевное поздравление с 14 февраля в прозе любимому

***

Как каждая девчонка, я с детства мечтала о принце на белом коне,
который спасет меня из высокой башни из долгого заточения.
И вот, наконец, моя сказка сбылась – в моей жизни появился ты,
и мне больше не страшны никакие драконы!
Поздравляю тебя с Днем влюбленных, мой сказочный рыцарь!

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля.

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Источник: Сегодня
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