Поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах

Отправляйте парню пожелания на 14 февраля: самые нежные, чувственные и красивые слова

Поздравление с 14 февраля любимому парню Фото: Depositphotos

В канун приближающегося праздника всех влюбленных подготовьте самое красивое, нежное и трепетное поздравление с 14 февраля парню и эффектно оформите валентинку.

А мы поможем вам с идеями, какие лучшие поздравления на валентинки можно вписать для любимого парня.

Красивые поздравления с 14 февраля любимому

***

Мой самый лучший человек на свете!

День святого Валентина – это такой сказочный день,

когда должны сбываться самые заветные желания!

Ведь в этот праздник соединяются воедино два любящих сердца,

и начинают стучать в унисон, создавая свою гармонию и музыку.

Я желаю, чтобы эта музыка звучала вечно,

чтобы мы попадали в правильные ноты,

и чтобы нашим оркестром правила любовь!

Милые поздравления на валентинки парню

Поздравление с 14 февраля любимому парню

***

Я вновь судьбу благодарю,

За то, что искренне люблю

Тебя, мой милый, дорогой,

желанный, добрый и родной!

Чувственное поздравление с 14 февраля в прозе парню

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Моя любовь к тебе такая безграничная, яркая, горячая,

страстная, нежная и огромная, как целый океан!

Я просто не могу представить свою жизнь без тебя!

И не хочу этого делать.

Ведь ты – это самое ценное и прекрасное, что у меня есть!

Позитивные пожелания на валентинки парню

***

С Днем влюбленных поздравляю,

Позитив свой не скрываю,

Не страшны с тобой преграды,

Счастья большего не надо!

Короткие поздравления на валентинки в стихах

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Я тебя поздравляю с 14 февраля,

В День святого Валентина целую тебя.

Пусть всегда длится праздник бесконечной любви,

Самый лучший из всех для меня – это ты!

Душевное поздравление с 14 февраля в прозе любимому

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Как каждая девчонка, я с детства мечтала о принце на белом коне,

который спасет меня из высокой башни из долгого заточения.

И вот, наконец, моя сказка сбылась – в моей жизни появился ты,

и мне больше не страшны никакие драконы!

Поздравляю тебя с Днем влюбленных, мой сказочный рыцарь!

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля.

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