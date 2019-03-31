Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Не забудь поздравить близких, друзей и знакомых с днем смеха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
День смеха 1 апреля
День смеха 1 апреля
Фото: Pixabay

В воскресенье, 1 апреля, мы будем отмечать самый веселый праздник в году – День смеха. Если вы еще не придумали, как поздравить родных и близких с этим позитивным днем, публикуем лучшие варианты поздравлений в прозе на 1 апреля.

****

С Днем смеха! Пусть смех не только продлевает жизнь, но и дарит много счастья и большой заряд позитивной энергии. Желаю отменного чувства юмора, отличных идей для рождения искреннего смеха и весёлых друзей с хорошими шутками!

День смеха 1 апреля
День смеха 1 апреля
Фото: Pixabay

****

С Днем смеха. Желаю смеяться от души и дурачиться с друзьями, никогда не терять чувства юмора и всегда находить прекрасный повод для улыбки, шутки, веселья и чудного настроения! Пусть в каждом дне присутствуют высокие нотки "хи-хи" и "ха-ха".

****

С днем Смеха! Желаем веселья и смеха побольше. Чтоб настроение было отличным и навсегда забыли Вы про трудности и невзгоды. Чтобы положительные эмоции всегда помогали Вам в жизни и укрепляли здоровье.

День смеха 1 апреля
День смеха 1 апреля
Фото: Pixabay

****

С Днем смеха! Желаю ярких улыбок, веселых курьезов, добрых шуток, причудливых идей, незанудных друзей, нескучных дней и побольше поводов для настоящего искреннего смеха, который не только прибавит годков жизни, но и заполнит память радостными, счастливыми, крутыми моментами!

****

Поздравляю с Днем смеха и желаю любую сложную проблему превращать в добрую шутку, любой скучный день превращать в весёлый радостный праздник. Пусть энергии и сил прибавляет искренний смех, пусть отличное настроение дарят близкие и друзья, хорошие комедии и смешные анекдоты, юморные истории и безобидные хохмы.

День смеха 1 апреля
День смеха 1 апреля
Фото: Pixabay

****

Поздравляем всех с замечательным праздником, когда настроение повышается от удачной шутки или улыбки, с днём смеха! Пусть каждый день Вашей жизни дарит Вам повод для радости, а весёлый заливистый смех способствует продлению жизни!

****

Поздравляю! Ты выиграл миллион! Шутка — ведь сегодня — День смеха. Так что пусть в твоей жизни хватает добрых и веселых забав, искренних улыбок и высоких ноток звонкого смеха. Шагай в ногу с юмором, не забывай расслабляться и смеяться от души.

День смеха 1 апреля
День смеха 1 апреля
Фото: Pixabay

****

С днем смеха! Желаю всегда быть на позитиве и хохотать от души. И пусть твой добрый, искренний, веселый смех продлевает твою чудесную, интересную прекрасную жизнь! Желаю частых поводов для радости и хороших шуток.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники будут в апреле 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Праздники и памятные дни апреля: символика и главные дни каждой седьмицы Великого Поста и радость Пасхи 1 апреля День смеха: история праздника Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник День смеха в Одессе: развлекать будут сын Чарли Чаплина, «Дизель Шоу» и «Время и Стекло»
праздник 1 апреля поздравления картинки открытка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Сегодня, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Сегодня, 08:30Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Вчера, 13:21Техно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Вчера, 11:31Шоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

Вчера, 09:34Техно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Вчера, 07:00Wellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

29 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

Новости партнеров

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Жена Малкина:
Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Найден еще один способ лечения от алкоголизма
Найден еще один способ лечения от алкоголизма
Ляпнул не подумавши: звезды, которым пришлось извиняться за слова
Ляпнул не подумавши: звезды, которым пришлось извиняться за слова