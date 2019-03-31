Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Не забудь поздравить близких, друзей и знакомых с днем смеха

День смеха 1 апреля Фото: Pixabay

В воскресенье, 1 апреля, мы будем отмечать самый веселый праздник в году – День смеха. Если вы еще не придумали, как поздравить родных и близких с этим позитивным днем, публикуем лучшие варианты поздравлений в прозе на 1 апреля.

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С Днем смеха! Пусть смех не только продлевает жизнь, но и дарит много счастья и большой заряд позитивной энергии. Желаю отменного чувства юмора, отличных идей для рождения искреннего смеха и весёлых друзей с хорошими шутками!

День смеха 1 апреля Фото: Pixabay

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С Днем смеха. Желаю смеяться от души и дурачиться с друзьями, никогда не терять чувства юмора и всегда находить прекрасный повод для улыбки, шутки, веселья и чудного настроения! Пусть в каждом дне присутствуют высокие нотки "хи-хи" и "ха-ха".

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С днем Смеха! Желаем веселья и смеха побольше. Чтоб настроение было отличным и навсегда забыли Вы про трудности и невзгоды. Чтобы положительные эмоции всегда помогали Вам в жизни и укрепляли здоровье.

День смеха 1 апреля Фото: Pixabay

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С Днем смеха! Желаю ярких улыбок, веселых курьезов, добрых шуток, причудливых идей, незанудных друзей, нескучных дней и побольше поводов для настоящего искреннего смеха, который не только прибавит годков жизни, но и заполнит память радостными, счастливыми, крутыми моментами!

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Поздравляю с Днем смеха и желаю любую сложную проблему превращать в добрую шутку, любой скучный день превращать в весёлый радостный праздник. Пусть энергии и сил прибавляет искренний смех, пусть отличное настроение дарят близкие и друзья, хорошие комедии и смешные анекдоты, юморные истории и безобидные хохмы.

День смеха 1 апреля Фото: Pixabay

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Поздравляем всех с замечательным праздником, когда настроение повышается от удачной шутки или улыбки, с днём смеха! Пусть каждый день Вашей жизни дарит Вам повод для радости, а весёлый заливистый смех способствует продлению жизни!

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Поздравляю! Ты выиграл миллион! Шутка — ведь сегодня — День смеха. Так что пусть в твоей жизни хватает добрых и веселых забав, искренних улыбок и высоких ноток звонкого смеха. Шагай в ногу с юмором, не забывай расслабляться и смеяться от души.

День смеха 1 апреля Фото: Pixabay

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С днем смеха! Желаю всегда быть на позитиве и хохотать от души. И пусть твой добрый, искренний, веселый смех продлевает твою чудесную, интересную прекрасную жизнь! Желаю частых поводов для радости и хороших шуток.

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