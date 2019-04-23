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Поздравления с 1 Мая в прозе: картинки и открытки

Мы собрали для вас лучшие поздравления с праздником 1 Мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
"Сегодня" собрали для вас самые интересные и красочные картинки и открытки с 1 Мая
"Сегодня" собрали для вас самые интересные и красочные картинки и открытки с 1 Мая
Фото: Pixabay

Через несколько дней после Пасхи 2019, которую 28 апреля отмечают православные украинцы, 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда. В этот яркий весенний праздник организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. Для многих из нас – это еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

"Сегодня" собрали для вас самые интересные и красочные картинки и открытки с 1 Мая, а также лучшие поздравления в прозе.

Поздравления с 1 Мая в прозе: лучшие картинки и открытки

Поздравляю с Первомаем и от всей души спешу пожелать не испытывать стрессов и не переутомляться от работы, с каждым днём уверенно прокладывать путь к большому успеху в деятельности и каждый раз приумножать свои достижения в жизни, искренне верить в свою мечту и никогда не ссориться с удачей.

***
В этот теплый майский день, поздравляю с тем, что у нас хватает сил и терпения, чтобы трудиться, выкладываться, стараться и достигать своих целей! Желаю стабильности и благосостояния, а также карьерного роста!

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***
Поздравляю с Первомаем и желаю за упорный и усердный труд пчелки получать сладкий нектар успеха и отрады. Пусть работается весело и хорошо, а живется еще лучше и прекрасней. Желаю удачи, уверенности в себе, целеустремлённости и несомненных побед на пути — а путь этот пусть будет долгим и счастливым!

***
Поздравляю с Первомаем. Пусть каждый день усердных трудов завершается успехом, пусть никогда не потеряет твое сердце стремления к своим мечтам и энтузиазма к работе. Желаю великих орденов и наград за свои старания, желаю замечательных идей для счастливой жизни и несомненной пользы от любого дела.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***
В день весенний, светлый, чудный, поздравляем с днем труда! Желаем быть здоровым, сильным, крепким и веселым. Чтоб любимая работа приносила радость и много денег, чтобы Вам на все хватало.

***
С праздником Первомая поздравляю, бодрости и энергии в теле желаю! Побольше терпения, активных движений, регулярных путешествий и никаких поражений. Оставайся на позитиве, слушай любимую музыку, мечтай, твори, люби и желай, и трудиться не забывай.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***
Поздравляю с Первомаем! Пусть Ваш труд приносит пользу обществу, пополняет кошелек и дарит удовольствие. Пусть намеченные цели будут достигнуты, работа будет увлекательной и интересной, и останутся силы для семьи и отдыха!

***
Поздравляю с Днем труда и желаю никогда не сомневаться в своих успехах и стремительно подниматься по лестнице достойной карьеры. Пусть каждый день будет весьма продуктивен и плодотворен, пусть у тебя всегда получается блестяще расправляться со всеми рабочими делами и делами из сферы личных интересов.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***
Поздравляю с Первомаем и желаю никогда не выбиваться из сил, ни за что не отступать от своего, нив чем не уступать потенциальным конкурентам, ни с кем не враждовать, ни одной своей мечты не оставлять в стороне. Пусть каждый день будет насыщенным и позволяет славно трудиться и весело отдыхать. Живи в достатке и только в своё удовольствие!

***
С Первомаем! Желаю от работы не уставать, от своего не отступать, от коллег получать поддержку и помощь, а от близких — понимание и любовь. Пусть каждое твое старание и всякий труд будет оценен по достоинству и вознагражден невероятным успехом.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

Ранее "Сегодня" выяснили, как 1 Мая отметили в разных городах страны.

Смотрите видео о том, можно ли Украину называть посткоммунистической страной

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Источник: Сегодня
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