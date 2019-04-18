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Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Мы собрали для вас лучшие картинки, открытки, а также тексты поздравлений с 1 Мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Depositphotos

1 Мая украинцы отмечают Международный день труда, который также празднуется в 143 странах мира. В этот день сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США вышли на протест – требовали внедрения восьмичасового рабочего дня. В Украине 1 Мая объявлен выходным.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap


"Сегодня" подготовил для вас лучшие варианты поздравлений с праздником 1 Мая: открытки, тексты в прозе, короткие смс и стихи. Не забудьте поздравить сегодня своих коллег, друзей и знакомых.

Поздравления с 1 Мая в прозе

С праздником весны и труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с 1 Мая в прозе

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

***

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

***

С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с 1 Мая в прозе

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

Поздравления с 1 Мая: стихи и открытки

***
Мы сегодня поздравляем
С днем известным — с Первомаем!
В дом придут пусть радость, смех,
А в работу — лишь успех.
Пусть не будет труд вам в тягость,
А приносит только радость.
С Днем Весны и с Днем Труда
Поздравляю, господа!

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***

С первомайской кутерьмой,
С шашлыками за рекой,
С первым семечком в земле
И с букашкой на земле!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
Солнце, праздник – Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

Поздравления с 1 Мая

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

***

Всех с днем весны и с днем труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем,
Пускай полезным будет труд,
И отдых продуктивным,
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!
Поздравления с 1 мая
Поздравляю с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!

Поздравления с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Фото: Bipbap

***

Желаю вам легко трудиться,
С любовью и огнём в глазах.
Пусть никогда удачи птица
Не ускользнёт в больших делах.
Пусть деньги падают, как дождик,
Пусть вдохновляет мир вокруг.
Восторг в душе пусть не проходит,
Чтоб сил хватало на досуг.
Вас с Первомаем! Счастья - в семьях!
Пусть радости в дома придут.
И пусть всегда, везде, бессменно
В почете будет славный труд!

***

Поздравляю с 1 Мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!

Ранее "Сегодня" выяснили, как 1 Мая отметили в разных городах страны.

Смотрите видео о том, можно ли Украину называть посткоммунистической страной

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Источник: Сегодня
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