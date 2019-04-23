Поздравления с 9 Мая в прозе: открытки и картинки

"Сегодня" собрали самые красивые поздравления с 9 Мая своими словами

Цветок мака - символ Дня памяти и примирения Фото: Pixabay

В 2019 году украинцы отметят 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов. Относительно недавно, в ноябре 2004 года, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. "Сегодня" подготовили для вас поздравления с 8 и 9 Мая, а также собрали самые красочные открытки и картинки.

Поздравления с 9 Мая в прозе: картинки и открытки

Пронеся сквозь время эту память, мы неустанно будем помнить и чтить победу и отвагу наших предков! Своим примером проторили они нам дорогу и не имеем мы ни малейшего права уронить честь нашей родины. С праздником, с победой, с торжеством великой страны нашей!

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Поздравляю с Днем Победы и от чистого сердца хочу пожелать летать высоко в облаках счастья, красиво мечтать о чем-то добром и сокровенном, беречь и ценить мир над головой, с благодарностью и уважением вспоминать наших героев, с великой надеждой и любовью смотреть вперед и видеть только радость на горизонте.

Поздравления с 9 Мая Фото: Bipbap

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В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания, крепких семейных и родственных взаимоотношений, теплого общения и долгих счастливых лет жизни.

Поздравления с 9 Мая в прозе: картинки и открытки

С Днем Победы! Желаю искренне гордиться победой наших героев, нашей Родины, желаю жить счастливым настоящим и с большой светлой надеждой смотреть в будущее. И пусть этот мир с каждым днём открывает для тебя добрые странички длинной книги, в которых нет войны, вражды и разрухи.

Поздравления с 9 Мая Фото: Bipbap

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Поздравляю с великим Днем Победы и пожелать хочу великой гордости и несомненной памяти о наших героях и их подвигах, желаю мира над головой и доброго счастья, патриотизма души и сердечной благодарности за Победу.

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С днем победы! В этот несомненно великий для всех россиян день хочется пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, долголетия и уважения, спасибо Вам за героизм, стойкость, за бессмертные подвиги! Молодому поколению хочется пожелать всегда чтить память о героизме дедов и прадедов, жить так, чтобы не посрамить память предков, быть поводом для гордости будущих поколений!

Поздравления с 9 Мая в прозе: картинки и открытки

Поздравляем со святым праздников великой Победы в борьбе с фашизмом, желаем мирного неба и спокойной жизни для Вас и Ваших детей. Будьте здоровы, любимы, чтите подвиг, совершённый народом, передавайте память о нем через поколения.

Поздравления с 9 Мая Фото: Bipbap

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Поздравляю с Днем Победы! В этот праздник мы испытываем много различных эмоций: радость, гордость, скорбь, грусть. Желаю каждому человеку осознания огромного счастья, от мирной жизни, от лицезрения своих родных и любимых, от возможности расти и развиваться в свободной стране. Мы победили, смогли и осилили. Будем же сплоченными, дружными и сильными всегда!

Поздравления с 9 Мая Фото: Bipbap

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С Днем Победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах — надежда и радость. И путь великие подвиги наших дедов не будут забыты, пусть наша история продолжает развиваться только на страницах мирного времени. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!

Поздравления с 9 Мая Фото: Bipbap

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День Победы — это праздник, который мы с трепетом празднуем, помним и чтим сделанное нашими прадедами. Так пусть же у нас и наших детей будет мирное небо над головой, спокойная жизнь, не узнавшая ужасов войны.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы сообщали о праздновании 9 Мая в Киеве: жители столицы поделились семейными историями о войне.

Смотрите видео: Кабмин утвердил перенос праздников в Украине

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