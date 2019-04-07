Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки
Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые интересные поздравления
Ежегодно 7 апреля православные христиане отмечают важный православный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Он возвещает о дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые интересные поздравления с праздником Благовещение-2019 своими словами: короткие стихи и смс, красивые открытки и картинки.
Поздравления с Благовещением 2019: самые красивые открытки и картинки
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать дверь в новый день с большим вдохновением и чувством радости.
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В такой прекрасный христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, хотим вам пожелать умиротворения, очищения души и мыслей от негатива и зла. Пусть беда обходит ваш дом стороной, и наполняется он только любовью, пониманием и счастьем.
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Пусть в вашу жизнь придет та же радость, каковая посетила Пречистую Деву в день благих вестей. Желаем мира и добра, душевного покоя и уюта, крепкой и чистой веры, хороших новостей и счастья. Пусть Богородица возьмет вас под свой покров, с Благовещеньем!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать трепетных и искренних чувств твоего сердца, великих дел и начинаний, свободных стремлений и полезных идей. Пусть в твой дом всегда стучатся добрые гости, пусть в твою жизнь приходят только добрые вести.
Поздравления с Благовещением 2018: короткие смс
С Благовещеньем чудесным
Поздравляю я тебя!
Пусть живется интересно!
Сбудется мечта твоя!
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Вас с Благовещеньем я поздравляю,
Жизнь пусть все лучшее вам принесет!
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Пусть и в работе безмерно везет
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Пусть Благовещенье придет
И вам здоровье принесет,
Пускай Господь благословит,
Пускай за все вознаградит.
Живите весело всегда,
Чтоб не пришла к вам в дом беда,
Чтоб скука чуждой вам была,
И радость вас найти смогла!
***
С днём Благовещенья Вас поздравляю,
День этот чудный пусть счастье несет.
Добрую весть получить Вам желаю,
Сбросить с себя груз проблем и забот.
Пусть Вам во всем небеса помогают,
Тело и дух будут здравы всегда.
Радостью светлой глаза засияют,
И не придёт черный день никогда.
***
Благовещенье пришло,
Нам улыбки принесло.
С этим теплым ветерком
Пусть придет удача в дом.
Пусть мечты осуществит,
И здоровьем наградит.
Мы желаем вам добра,
Чтоб любовь всегда цвела.
Ранее мы рассказывали об обрядах, приметах и поверьях праздника Благовещения 2019. Также "Сегодня" писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.
Смотрите видео: как верующие восточного обряда отмечают Благовещение
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