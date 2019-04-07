Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые интересные поздравления

Поздравления с Благовещением 2018 в открытках и стихах. Фото: frognwes

Ежегодно 7 апреля православные христиане отмечают важный православный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Он возвещает о дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил.

7 апреля отмечаем Благовещение Фото: Pixabay

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые интересные поздравления с праздником Благовещение-2019 своими словами: короткие стихи и смс, красивые открытки и картинки.

Поздравления с Благовещением 2019: самые красивые открытки и картинки

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать дверь в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

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В такой прекрасный христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, хотим вам пожелать умиротворения, очищения души и мыслей от негатива и зла. Пусть беда обходит ваш дом стороной, и наполняется он только любовью, пониманием и счастьем.

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Пусть в вашу жизнь придет та же радость, каковая посетила Пречистую Деву в день благих вестей. Желаем мира и добра, душевного покоя и уюта, крепкой и чистой веры, хороших новостей и счастья. Пусть Богородица возьмет вас под свой покров, с Благовещеньем!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать трепетных и искренних чувств твоего сердца, великих дел и начинаний, свободных стремлений и полезных идей. Пусть в твой дом всегда стучатся добрые гости, пусть в твою жизнь приходят только добрые вести.

Поздравления с Благовещением 2018: короткие смс

С Благовещеньем чудесным

Поздравляю я тебя!

Пусть живется интересно!

Сбудется мечта твоя!

***

Вас с Благовещеньем я поздравляю,

Жизнь пусть все лучшее вам принесет!

Счастья, здоровья, удачи желаю,

Пусть и в работе безмерно везет

***

Пусть Благовещенье придет

И вам здоровье принесет,

Пускай Господь благословит,

Пускай за все вознаградит.

Живите весело всегда,

Чтоб не пришла к вам в дом беда,

Чтоб скука чуждой вам была,

И радость вас найти смогла!

***

С днём Благовещенья Вас поздравляю,

День этот чудный пусть счастье несет.

Добрую весть получить Вам желаю,

Сбросить с себя груз проблем и забот.

Пусть Вам во всем небеса помогают,

Тело и дух будут здравы всегда.

Радостью светлой глаза засияют,

И не придёт черный день никогда.

***

Благовещенье пришло,

Нам улыбки принесло.

С этим теплым ветерком

Пусть придет удача в дом.

Пусть мечты осуществит,

И здоровьем наградит.

Мы желаем вам добра,

Чтоб любовь всегда цвела.

Ранее мы рассказывали об обрядах, приметах и поверьях праздника Благовещения 2019. Также "Сегодня" писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.

Смотрите видео: как верующие восточного обряда отмечают Благовещение

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