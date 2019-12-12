Поздравления с днем Андрея Первозванного 2019 в прозе, открытки и картинки
"Сегодня" собрали самые интересные пожелания с праздником
13 декабря отмечаем день Андрея Первозванного 2019. Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был первым, кто последовал за Спасителем. "Сегодня" собрали самые интересные поздравления с праздником, открытки, картинки и пожелания в прозе.
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Поздравляем с Днем Андрея Первозванного, жившего и страдавшего во имя веры, покровительствующего нам и поныне. Пожелаем же всем Андреям быть такими же упорными в достижении своих целей и верными своим принципам и взглядам как апостол, именем которого они названы.
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В День Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.
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В День Андрея Первозванного хочу пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастию.
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Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
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Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель – Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.
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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.
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