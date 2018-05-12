Поздравления с Днем матери своими словами в прозе: красочные открытки и картинки

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Поздравления с Днем матери-2018. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк, "Сегодня"

Во многих странах мира День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.

Если вы не знаете, как поздравить свою маму с этим большим праздником, сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые лучшие поздравления с Днем матери-2018 своими словами в прозе, а также собрал лучшие открытки, красочные картинки для мам.

Кроме этого, мы предложили вам ТОП-14 самых лучших подарков в День матери.

Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru 1/5

Поздравления с Днем матери своими словами в прозе

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"Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе". Строчки из этой песни рассказывают о самом близком и дорогом человеке на свете, о тебе, моя мамочка. В твой праздник я хочу пожелать тебе миллион улыбок и всегда хорошего настроения. Пускай наши неудачи тебя не расстраивают, мы обязательно дадим тебе повод гордиться нами. Пусть здоровье твое позволяет не только присматривать за внуками, но и поставить на ноги правнуков.

Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru 1/5

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Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

Поздравления с Днем матери своими словами

Сегодня День матери, и глаза всех мам на свете сияют по-особому, ведь их поздравляют самые родные люди в жизни — их дети. От всей души поздравляем всех мамочек с праздником и желаем счастья, море улыбок, вдохновения и, конечно, терпения, ведь без него нелегко нести почетное звание "мама". Берегите себя и будьте счастливы, а мы в свою очередь будем оберегать вас от бед и разочарований. С праздником, наши заботливые голубки!

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Самое первое слово, ласкающее слух до конца жизни. Самые нежные и заботливые руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хочу пожелать тебе, дорогая мамочка, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам твоим никогда не бегут слезы, а в груди горит гордость за нас, твоих детей.

Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru Открытки с Днем матери-2018. Фото: bonnycards.ru 1/7

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Родную мамочку поздравляю с днём матери! Позволь сказать слова благодарности и любви к тебе. Милая моя, спасибо тебе за ласку и нежность, за длинные, бессонные ночи, за переживания, за заботу. За то, что всегда отдавала себя без остатка нам, за слова напутствия и благословение. Будь, родная моя, счастлива и здорова ещё много лет, пусть твои глаза не знают слёз, а руки тяжёлого труда. Я тебя очень люблю, дорогая, бесценная моя мамочка!

Поздравления с Днем матери в прозе

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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

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Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днем матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!

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Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую ты мне дарила долгими и бессонными ночами сидя у моей кровати; ничто не сравнится с нежностью твоего голоса, когда ты читала мне сказки перед сном; ничто не напомнит теплоты твоих рук, когда ты вытирала мне слёзы первой любви. Мамочка, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником, пожелать от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперед.

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Любимая мамуля, с праздником! Для меня ты всегда будешь самой лучшей, самой заботливой и самой внимательной мамой на свете! Ведь ты как настоящий ангел-хранитель, который оберегает от обид и разочарований, от слез и ошибок, от бед и потерь. Здоровья тебе мамуля и долголетия! И я очень прошу тебя – будь по-настоящему счастлива!

Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".