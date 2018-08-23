День Независимости Украины 2018: поздравления, стихи, картинки и открытки

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас короткие поздравления

День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos

24 августа украинцы отмечают самый важный государственный праздник – День Независимости Украины-2018. Не забудьте поздравить всех своих самых дорогих и близких людей – отправьте стихи и красочные открытки.

Сайт Lifestyle.Сегодня собрал для вас короткие поздравления с Днем Независимости Украины-2018: смс-сообщения, тексты своими словами, стихи, а также интересные открытки и картинки.

День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети День независимости Украины-2018. Фото: соцсети 1/11

Поздравления с Днем Независимости Украины 2018: картинки, открытки, стихи

***

Независимость – сладкое слово,

Но за нее проливается кровь.

Это праздник единства народа,

Это к Родине милой любовь!

Поздравляю тебя с этим праздником,

И желаю свободы и радости.

Жить в любимой единой стране,

Мощной, крепкой – до самой старости!

С Днем независимости!

День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos 1/7

***

Разными курсами мечутся лодочки —

Гордый Титаник уходит ко дну.

Стукнем стаканами, полными водочки —

Выпьем за Родину. Все же одну.

***

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили — не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Чтоб свободу дали нам,

Да не с ложью пополам —

Настоящую, хмельную,

Стоит биться за такую!

День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos 1/7

***

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

С Днем Независимости!

***

Не вправе нынче промолчать я:

Не зря свобода нам дана!

С Днем Независимости, братья

Да здравствует моя страна!

***

В День Независимости я

Стране желаю возродиться,

И чтобы каждая семья

Имела шанс к мечте стремиться,

Хочу я счастья пожелать

Всем настоящим патриотам,

И никогда не унывать,

И справиться с любой заботой!

С Днем независимости!

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа.