Поздравления с Днем победы 9 Мая: стихи, открытки и смс

Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам самые лучшие варианты поздравлений с 9 Мая

Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети

День победы украинцы отмечают в среду, 9 мая. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки с Днем победы-2018.

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В этом году украинцы отметят 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Около 10 миллионов украинцев положили свои жизни в течении самой ужасной трагедии XX века.

День победы-2018: поздравления в стихах и открытки

Поздравления на 9 Мая

Великий праздник, День Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа

Лучинка памяти живет.

Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети 1/4

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

Поздравления с 9 Мая

С праздником Победы!

Пусть добро царит.

Подвиг наших дедов

Нами не забыт.

Ветеранов славных

Мы благодарим,

В этот праздник главный

Честь им воздадим!

***

Великий праздник — День Победы —

Строка истории родной.

Отвоевали наши деды

Ее безмерною ценой.

Их подвиг помнить будем вечно!

Мы не забудем имена,

Которые так бессердечно,

Жестоко унесла война.

Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы 9 мая. Фото: соцсети 1/8

Поздравления с 9 Мая

С Днем Победы, ветераны!

Гордость вы и честь страны.

Нам свободу даровали,

Вам спасибо скажем мы!

Мы вовеки не забудем,

Что вы сделали для нас.

Почитать и помнить будем,

Всей страною дружно вас!

***

С Днем Победы! Радостная дата

И при этом светлой скорби час…

Миллионы полегли когда-то,

Чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно —

Сохраняя радость сквозь года:

Счастье, подвигом заслуженное вечным,

С нами остается навсегда!

***

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое, за силу и веру.

За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы.

За радость и гордость, в сердцах и душе.

Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.

Пусть память живёт о победной весне.

***

Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели!

Поздравления с 9 Мая

За чистое небо у нас над головой

Мы скажем спасибо, солдат наш родной,

За то, что без страха за мир воевал,

За то, что ты в подвигах кровь проливал.

Так пусть же улыбка играет в глазах

От смысла, что кроется в этих словах:

Нет радости большей на всем белом свете,

Мы Вам благодарны за Вашу Победу!

***

Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете!

***

Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласье,

Пусть воцарится в жизни счастье!

***

Мы родились, когда все было в прошлом,

Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

***

Сегодня в стране нашей великий праздник —

День победы над вражеской чумой!

А посему, пожмите руку ветерану,

Поздравьте искренне его — со всей душой!

***

С 9 Мая, с Днем Победы!

Здоровья каждому без меры,

Добра, удачи всем, любви

И мира, счастья, теплоты.

***

С праздником гордости,

С днем чести и отваги.

С Днем Победы, сегодня,

Я гордо поздравляю.

Поздравления с Днем Победы 9 мая в прозе

***

Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

***

С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

Поздравления с Днем Победы 9 мая в прозе

С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

***

Этот день — день веселья и скорби. Наши прадеды и прабабушки положили свою жизнь, чтобы у нас с вами было светлое и счастливое будущее. Хотим пожелать, чтобы этот отрезок истории никогда не повторялся, и все жили в мире и согласии. Ветеранам желаем всех благ и уважения, искренне благодарим за подвиг! А павшим на войне — земля пухом и Небесное царство. В наших силах предотвратить войну и разногласия, будьте лояльнее друг к другу. С Днем Победы, друзья!