Поздравления с Днем победы 9 Мая: стихи, открытки и смс
Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам самые лучшие варианты поздравлений с 9 Мая
День победы украинцы отмечают в среду, 9 мая. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки с Днем победы-2018.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина отмечает 8 мая – День памяти и примирения
В этом году украинцы отметят 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Около 10 миллионов украинцев положили свои жизни в течении самой ужасной трагедии XX века.
День победы-2018: поздравления в стихах и открытки
Поздравления на 9 Мая
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
***
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
Поздравления с 9 Мая
С праздником Победы!
Пусть добро царит.
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.
Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!
***
Великий праздник — День Победы —
Строка истории родной.
Отвоевали наши деды
Ее безмерною ценой.
Их подвиг помнить будем вечно!
Мы не забудем имена,
Которые так бессердечно,
Жестоко унесла война.
Поздравления с 9 Мая
С Днем Победы, ветераны!
Гордость вы и честь страны.
Нам свободу даровали,
Вам спасибо скажем мы!
Мы вовеки не забудем,
Что вы сделали для нас.
Почитать и помнить будем,
Всей страною дружно вас!
***
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно —
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
***
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.
***
Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!
Поздравления с 9 Мая
За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной,
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.
Так пусть же улыбка играет в глазах
От смысла, что кроется в этих словах:
Нет радости большей на всем белом свете,
Мы Вам благодарны за Вашу Победу!
***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
***
Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!
***
Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
***
Сегодня в стране нашей великий праздник —
День победы над вражеской чумой!
А посему, пожмите руку ветерану,
Поздравьте искренне его — со всей душой!
***
С 9 Мая, с Днем Победы!
Здоровья каждому без меры,
Добра, удачи всем, любви
И мира, счастья, теплоты.
***
С праздником гордости,
С днем чести и отваги.
С Днем Победы, сегодня,
Я гордо поздравляю.
Поздравления с Днем Победы 9 мая в прозе
***
Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.
***
С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!
Поздравления с Днем Победы 9 мая в прозе
С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
***
Этот день — день веселья и скорби. Наши прадеды и прабабушки положили свою жизнь, чтобы у нас с вами было светлое и счастливое будущее. Хотим пожелать, чтобы этот отрезок истории никогда не повторялся, и все жили в мире и согласии. Ветеранам желаем всех благ и уважения, искренне благодарим за подвиг! А павшим на войне — земля пухом и Небесное царство. В наших силах предотвратить войну и разногласия, будьте лояльнее друг к другу. С Днем Победы, друзья!