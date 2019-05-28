Поздравления с Днем пограничника в прозе и стихах
Отправляйте лучшие поздравления с Днем пограничника мужественным людям
Сегодня, 28 мая, на территории многих постсоветских стран отмечают профессиональный праздник – День пограничника. В Украине с прошлого года этот праздник был перенесен на 30 апреля, однако многие люди продолжают соблюдать старые добрые традиции празднования. Не забудьте поздравить всех друзей и знакомых, кто по долгу службы связан с этой мужественной и нелегкой профессией и отправить им красивые поздравления с Днем пограничника.
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Красивые поздравления с днем пограничника парню от девушки
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В жизни тебе я желаю побед,
Чтобы все цели легко достигал.
В День пограничника шлю я тебе
Лучик любви, чтоб тебя согревал.
С праздником, милый, желаю добра,
Пусть твою жизнь наполняет уют.
Пусть тебе счастье навеют ветра,
А все плохое с собой унесут!
Мирных, спокойных и даростных дней!
Следуй за самой заветной мечтой
И с каждым днем становись все сильней.
Ты самый сильный, и ты мой герой!
Добрые поздравления с днем пограничника от друзей в прозе
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Поздравляю с твоим профессиональным праздником – Днем пограничника! Желаю мира и спокойствия на рубежах, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, но при этом не будет опасной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!
Прикольные поздравления с днем пограничника в стихах
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Днем и ночью, в снег и в дождь,
И когда жара невмочь,
Вы не хнычете, не спите,
А границу сторожите.
Защищать границу чутко —
Это вам, друзья, не шутка.
Ведь не дремлет враг коварный,
Ищет путь неординарный.
С Днем защитников границы!
Счастьем пусть сияют лица,
Будней легких и спокойных.
Вы лишь лучшего достойны.
Лучшие поздравления с днем пограничника своими словами
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Поздравляю с профессиональным праздником, с днем пограничника! Желаю доблести и отваги, мужества и героизма, смелости и силы духа, но чтобы никогда не возникало повода применять эти качества на практике! Желаю крепкого здоровья, всегда приподнятого настроения, исполнения желаний и спокойствия на посту. Вы наши защитники, спасибо за вашу работу и призвание!
Душевные поздравления с днем пограничника сыну от матери
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В День пограничника я пожелаю
Мирных, хороших и радостных дней.
Это твой праздник! И я поздравляю!
Залпом салюта красивых огней!
Ты наш защитник. Я знаю, надежно
Будешь стеречь ты наш мир и покой.
Будь лишь таким же всегда осторожным
И возвращайся скорее домой!
Лучшее поздравление в День пограничника
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Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы наша граница всегда была на замке от всех врагов и противников. Желаю, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не возникало никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали верную позицию по жизни и всегда помогали находить правильное решение любых проблем.
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