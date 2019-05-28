Поздравления с Днем пограничника в прозе и стихах

Отправляйте лучшие поздравления с Днем пограничника мужественным людям

День пограничника Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 мая, на территории многих постсоветских стран отмечают профессиональный праздник – День пограничника. В Украине с прошлого года этот праздник был перенесен на 30 апреля, однако многие люди продолжают соблюдать старые добрые традиции празднования. Не забудьте поздравить всех друзей и знакомых, кто по долгу службы связан с этой мужественной и нелегкой профессией и отправить им красивые поздравления с Днем пограничника.

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Красивые поздравления с днем пограничника парню от девушки

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В жизни тебе я желаю побед,

Чтобы все цели легко достигал.

В День пограничника шлю я тебе

Лучик любви, чтоб тебя согревал.



С праздником, милый, желаю добра,

Пусть твою жизнь наполняет уют.

Пусть тебе счастье навеют ветра,

А все плохое с собой унесут!



Мирных, спокойных и даростных дней!

Следуй за самой заветной мечтой

И с каждым днем становись все сильней.

Ты самый сильный, и ты мой герой!

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Добрые поздравления с днем пограничника от друзей в прозе

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Поздравляю с твоим профессиональным праздником – Днем пограничника! Желаю мира и спокойствия на рубежах, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, но при этом не будет опасной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

Прикольные поздравления с днем пограничника в стихах

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Днем и ночью, в снег и в дождь,

И когда жара невмочь,

Вы не хнычете, не спите,

А границу сторожите.



Защищать границу чутко —

Это вам, друзья, не шутка.

Ведь не дремлет враг коварный,

Ищет путь неординарный.



С Днем защитников границы!

Счастьем пусть сияют лица,

Будней легких и спокойных.

Вы лишь лучшего достойны.

Лучшие поздравления с днем пограничника своими словами

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Поздравляю с профессиональным праздником, с днем пограничника! Желаю доблести и отваги, мужества и героизма, смелости и силы духа, но чтобы никогда не возникало повода применять эти качества на практике! Желаю крепкого здоровья, всегда приподнятого настроения, исполнения желаний и спокойствия на посту. Вы наши защитники, спасибо за вашу работу и призвание!

Душевные поздравления с днем пограничника сыну от матери

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В День пограничника я пожелаю

Мирных, хороших и радостных дней.

Это твой праздник! И я поздравляю!

Залпом салюта красивых огней!



Ты наш защитник. Я знаю, надежно

Будешь стеречь ты наш мир и покой.

Будь лишь таким же всегда осторожным

И возвращайся скорее домой!



Лучшее поздравление в День пограничника

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Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы наша граница всегда была на замке от всех врагов и противников. Желаю, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не возникало никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали верную позицию по жизни и всегда помогали находить правильное решение любых проблем.

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