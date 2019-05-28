Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Днем пограничника в прозе и стихах

Отправляйте лучшие поздравления с Днем пограничника мужественным людям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
День пограничника
День пограничника
Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 мая, на территории многих постсоветских стран отмечают профессиональный праздник – День пограничника. В Украине с прошлого года этот праздник был перенесен на 30 апреля, однако многие люди продолжают соблюдать старые добрые традиции празднования. Не забудьте поздравить всех друзей и знакомых, кто по долгу службы связан с этой мужественной и нелегкой профессией и отправить им красивые поздравления с Днем пограничника.

Где в Украине отдохнуть на выходных – смотрите видео:

Красивые поздравления с днем пограничника парню от девушки

***

В жизни тебе я желаю побед,
Чтобы все цели легко достигал.
В День пограничника шлю я тебе
Лучик любви, чтоб тебя согревал.

С праздником, милый, желаю добра,
Пусть твою жизнь наполняет уют.
Пусть тебе счастье навеют ветра,
А все плохое с собой унесут!

Мирных, спокойных и даростных дней!
Следуй за самой заветной мечтой
И с каждым днем становись все сильней.
Ты самый сильный, и ты мой герой!

Читайте также
Порошенко назначил новую дату празднования Дня пограничника в Украине

Добрые поздравления с днем пограничника от друзей в прозе

***

Поздравляю с твоим профессиональным праздником – Днем пограничника! Желаю мира и спокойствия на рубежах, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, но при этом не будет опасной и конфликтной. Желаю личностного роста, безопасности и верных друзей. С праздником!

Прикольные поздравления с днем пограничника в стихах

***

Днем и ночью, в снег и в дождь,
И когда жара невмочь,
Вы не хнычете, не спите,
А границу сторожите.

Защищать границу чутко —
Это вам, друзья, не шутка.
Ведь не дремлет враг коварный,
Ищет путь неординарный.

С Днем защитников границы!
Счастьем пусть сияют лица,
Будней легких и спокойных.
Вы лишь лучшего достойны.

Лучшие поздравления с днем пограничника своими словами

***

Поздравляю с профессиональным праздником, с днем пограничника! Желаю доблести и отваги, мужества и героизма, смелости и силы духа, но чтобы никогда не возникало повода применять эти качества на практике! Желаю крепкого здоровья, всегда приподнятого настроения, исполнения желаний и спокойствия на посту. Вы наши защитники, спасибо за вашу работу и призвание!

Душевные поздравления с днем пограничника сыну от матери

***

В День пограничника я пожелаю
Мирных, хороших и радостных дней.
Это твой праздник! И я поздравляю!
Залпом салюта красивых огней!

Ты наш защитник. Я знаю, надежно
Будешь стеречь ты наш мир и покой.
Будь лишь таким же всегда осторожным
И возвращайся скорее домой!

Лучшее поздравление в День пограничника

***

Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы наша граница всегда была на замке от всех врагов и противников. Желаю, чтобы жизнь никогда не ограничивала твои возможности, чтобы для тебя не возникало никаких преград на пути к успеху и благополучию, чтобы твоя сила и мужество обеспечивали верную позицию по жизни и всегда помогали находить правильное решение любых проблем.

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы День защиты детей 2019: дата и история праздника День отца: когда отмечается новый праздник в Украине День морской пехоты: первые лица страны выразили бойцам поздравления
пограничники праздник день пограничника
Реклама

Новости партнеров

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Стиль

Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

26 маяТехно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Новости партнеров

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
4 причины добавить корицу с лимоном в свой рацион
4 причины добавить корицу с лимоном в свой рацион
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
Надежда Сысоева снялась топлес
Надежда Сысоева снялась топлес
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь