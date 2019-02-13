Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки
Набор лучших коротких поздравлений, забавные sms, тексты в стихах и прозе
14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие короткие поздравления, sms, тексты в стихах и прозе, а также самые красивые открытки.
Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка" – небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и разными милыми символами.
Не забудьте сегодня поздравить своих вторых половинок.
Поздравления с Днем святого Валентина: короткие sms, открытки и лучшие валентинки
***
С Днем святого Валентина!
Пожелаю лишь одно,
Чтоб нашел ты половину,
Сердце было влюблено!
***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
***
Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!
***
Хоть я — не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична!
***
Ты знаешь, как тебя люблю?
Всю ночь не ем, весь день — не сплю!
***
Сегодня тот день, когда приличный человек просто обязан влюбиться, признаться, поцеловаться и после этого сразу жениться. Слабо уложиться? Время пошло!
С днем святого Валентина
Поздравляю я тебя!
Меня пьянит твой яркий смех,
Ты – мой волшебный, сладкий грех!
В День Валентина не устану
Я повторять, как ты желанна!
* * *
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.
* * *
Желаю быть тебе красивой,
Желаю горести не знать,
Желаю быть всегда счастливой,
И никогда не унывать.
* * *
В День Святого Валентина,
Так как праздник этот наш.
Поздравляю и целую
Много, много, много раз
* * *
Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!
* * *
Я верю в колдовство любви,
В ее таинственную силу,
И в день святого Валентина
Тебе шлю импульсы свои
День Святого Валентина –
Красный день календаря!
Что за славная картина –
Мы в постели – ты и я!
Обрамляют ту картинку
Розы, ленты и цветы.
Разопьем вина бутылку
Не вставая – я и ты!
* * *
В день святого Валентина
От работы он устал –
Всем он подарил любимых,
Всем сердечки разослал.
И в меня Амур игривый
Как-то выпустил стрелу,
Чтоб всегда тебя любила,
Как умею, как могу.
* * *
В день святого Валентина
Я хочу пообещать
Только сладкой и любимой
Свою зайку называть.
А еще подарки делать,
А еще цветы дарить.
В общем, что сказать, умею
Я красиво говорить!
* * *
Пообещай не изменять,
Пообещай не обижать,
Пообещай все покупать,
Пообещай мне все прощать.
Я обещаю не кричать,
Я обещаю не ругать,
Я обещаю убирать,
И всегда тебе давать!
Напомним, ранее мы писали о дне святого Валентина: идеи блюд для романтического ужина при свечах.
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Ко Дню Святого Валентина многие уже подыскивают хорошие рецепты для романтического ужина, а некоторые делают подборки романтических фильмов. Однако,чтобы этот день ничто не омрачило, лучше отказаться от некоторых вещей и действий.
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