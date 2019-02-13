Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Набор лучших коротких поздравлений, забавные sms, тексты в стихах и прозе

Поздравления с днем святого Валентина Фото: из открытых источников

14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие короткие поздравления, sms, тексты в стихах и прозе, а также самые красивые открытки.

Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка" – небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и разными милыми символами.

Не забудьте сегодня поздравить своих вторых половинок.

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Поздравления с Днем святого Валентина: короткие sms, открытки и лучшие валентинки

***

С Днем святого Валентина!

Пожелаю лишь одно,

Чтоб нашел ты половину,

Сердце было влюблено!

***

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Валентинку свою посылаю,

О любви в ней тебе сообщаю.

Обещаю согреть в холода,

И любить всей душою всегда!

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***

Хоть я — не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична!

***

Ты знаешь, как тебя люблю?

Всю ночь не ем, весь день — не сплю!

***

Сегодня тот день, когда приличный человек просто обязан влюбиться, признаться, поцеловаться и после этого сразу жениться. Слабо уложиться? Время пошло!

С днем святого Валентина

Поздравляю я тебя!

Меня пьянит твой яркий смех,

Ты – мой волшебный, сладкий грех!

В День Валентина не устану

Я повторять, как ты желанна!

* * *

Есть в мире много пожеланий,

Их всех не перечесть.

Тебя я просто поздравляю,

Люблю такой, какая есть.

* * *

Желаю быть тебе красивой,

Желаю горести не знать,

Желаю быть всегда счастливой,

И никогда не унывать.

* * *

В День Святого Валентина,

Так как праздник этот наш.

Поздравляю и целую

Много, много, много раз

* * *

Словно маленькое чудо,

Возникла ты в моей судьбе.

С тобой себя я позабуду

И все, что есть, отдам тебе!

* * *

Я верю в колдовство любви,

В ее таинственную силу,

И в день святого Валентина

Тебе шлю импульсы свои

День Святого Валентина –

Красный день календаря!

Что за славная картина –

Мы в постели – ты и я!

Обрамляют ту картинку

Розы, ленты и цветы.

Разопьем вина бутылку

Не вставая – я и ты!

* * *

В день святого Валентина

От работы он устал –

Всем он подарил любимых,

Всем сердечки разослал.

И в меня Амур игривый

Как-то выпустил стрелу,

Чтоб всегда тебя любила,

Как умею, как могу.

* * *

В день святого Валентина

Я хочу пообещать

Только сладкой и любимой

Свою зайку называть.

А еще подарки делать,

А еще цветы дарить.

В общем, что сказать, умею

Я красиво говорить!

* * *

Пообещай не изменять,

Пообещай не обижать,

Пообещай все покупать,

Пообещай мне все прощать.

Я обещаю не кричать,

Я обещаю не ругать,

Я обещаю убирать,

И всегда тебе давать!

Напомним, ранее мы писали о дне святого Валентина: идеи блюд для романтического ужина при свечах.

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Ко Дню Святого Валентина многие уже подыскивают хорошие рецепты для романтического ужина, а некоторые делают подборки романтических фильмов. Однако,чтобы этот день ничто не омрачило, лучше отказаться от некоторых вещей и действий.

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