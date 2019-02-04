Поздравления с Днем святого Валентина: самые оригинальные открытки на английском языке

Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие короткие поздравления

Скоро день святого Валентина Фото: pixabay

14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных.

Часто в любви все понятно без слов, для остальных случаев есть валентинки. Одна из киевских школ английского подготовила набор открыток с признаниями в любви для тех, у кого свои представления о романтике и кто устал от розовых сердечек в этот день.

Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка" – небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и разными милыми символами.

Не забудьте сегодня поздравить своих вторых половинок.

14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 14 февраля – День святого Валентина. Фото: EnglishDom 1/7

Напомним, ранее мы писали о дне святого Валентина: идеи блюд для романтического ужина при свечах. Также сообщалось: день святого Валентина в Одессе: ТОП-7 романтических развлечений.

Ко Дню Святого Валентина многие уже подыскивают хорошие рецепты для романтического ужина, а некоторые делают подборки романтических фильмов. Однако, чтобы этот день ничто не омрачило, лучше отказаться от некоторых вещей и действий.

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